Die beliebte Modellreihe natura 4000 wird noch begehrenswerter. Diese wird mit der Linie Colour Up Your Life in drei neuen, trendigen Farben angeboten: copper pearl, brass pearl und black pearl. Außerdem sind auch die freistehenden Türen der libero 4000 und die freistehenden Seitenwände von libero 3000 in den neuen trendigen Farben erhältlich.

Technologisch, funktionell, sicher, schön. Die zahlreichen Modelle der Serien interpretieren das Konzept des Wohlbefindens als Komfort und visuelle Befriedigung neu. Design und Farbe schaffen eine einzigartige und emotionale Umgebung. Profile, Griffe, Scharniere und andere Komponenten verwandeln sich dank der neuen Farben in elegante dekorative Details. Die Duka Duschkabinen lassen sich so immer individueller gestalten – für verschiedene Konfigurationen je nach Raum-, Wohn-, Wellness- oder Hotellerie Bereich – und reagieren auf unterschiedliche Bedürfnisse und individuelle Geschmäcker.

natura 4000 ist die Duschkabine, die dank ihrer klaren Linienführung, der durch 6 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas garantierten Stabilität und der technischen Innovationen, die sie auszeichnen, Langlebigkeit und Leistung garantiert. Sie ist in einer Standardhöhe von 200 cm und in einer Sonderhöhe von 210 cm erhältlich.

libero 4000 ist die Synthese eines eleganten, formalen und ausdrucksstarken Gleichgewichts, die Funktionalität und Ästhetik in einem offenen Raum vereint. Das Produkt mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas trennt mit Eleganz den Duschbereich vom Rest des Badezimmers ab.

Die moderne Modellreihe libero 3000 ist die ideale Walk In Lösung zur Vervollständigung großer und komplexer Räume. Die Wandstütze garantiert maximale Stabilität und Sicherheit des Glases und respektiert gleichzeitig das klare, minimalistische Design der Duschkabine. Sie kann in einem Winkel von 30° installiert werden, um das Glas diskret zu stabilisieren, oder in einem Winkel von 90°, für ein lineares Erscheinungsbild.

Design, Wohlbefinden, Freiheit und Farbe.

Colour Up Your Life mit den neuen Versionen von natura 4000, libero 4000 und libero 3000!