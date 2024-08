Bevor es den heute unverzichtbaren Dübel gab, wurde mit einem Meißel ein Loch in die gewünschte Stelle gehauen und anschließend ein Stück Holz hineingedrückt, in welches dann eine Schraube gedreht wurde. Diese Methode gehört schon lange der Vergangenheit an, denn 1910 wurde in London erstmals ein Dübel vom Briten John Joseph Rawlings industriell gefertigt. 1911 erfolgte die Patenteintragung und somit der Grundstein für die heutige Befestigungstechnik. MEFA hat bereits seit 1950 Dübel produziert und 1956 wurde der bis heute bekannte Metall- und Faserstoffdübel eingeführt. Aus diesem Zusammenhang entstand auch der heutige Firmenname: MEtall FAserstoff Dübel. Grundlegend sind Dübel ein in der Befestigungstechnik benötigtes Bauteil, das zur Verankerung von Bauteilen in Boden, Wand oder Decke eingesetzt wird.

Wir unterteilen unser Sortiment dabei in drei Bereiche: Kunststoff-, Metall- und chemische Dübel.

Der Kunststoffdübel ist optimal für geringe Belastungen geeignet. Dafür werden z.B. im Haushalt in der Regel Dübelarten aus Kunststoff und Nylon verwendet. Der Klassiker dabei ist der Kunststoffspreizdübel. Er ist besonders beliebt, da er sich für enorm viele Materialien eignet.

Der Metalldübel hingegen findet bei hohen Belastungen seine Anwendung. Besonders bekannt ist hierfür der Einschlaganker. Dieser ist besonders bei hohen Lasten sowie gerissenen und ungerissenen Beton geeignet. Zur Befestigung schwerer Bauteile oder tragender Konstruktionen in Beton oder Mauerwerken werden Dübelsysteme mit einer Zulassung für Einzel- oder Mehrfachbefestigungen benötigt. Die mögliche Belastung streckt sich von einigen Kilogramm bis hin zu mehreren Tonnen, abhängig von der genauen Dübelart, Größe und der Tragfähigkeit des Untergrundes. Die dritte Variante sind chemische Dübel wie beispielsweise Injektions- und Verbundankersysteme, welche aus 3 Teilen bestehen. Durch den mehrteiligen Aufbau eines chemischen Dübels und das Aushärten des Injektionsmörtels entsteht eine stabile Verbindung, wodurch chemische Injektionssysteme selbst in Lochsteinmauerwerken enorm hohe Lasten tragen können.

Doch damit die maximalen Auszugswerte auch gewährleistet sind, sollte ein Schritt beim Dübel setzen nicht vergessen werden: Die Bohrlochreinigung. Nur wenn ein Dübel fachgerecht und nach Montageanleitung gesetzt wurde, kann er seine Aufgabe vollkommen erfüllen und ist wirklich zulässig. Dafür muss das Bohrloch gründlich gereinigt werden. Je nach Dübelsystem sind hier ein bis drei Schritte notwendig: Bohrmehl ausblasen, Bohrloch mit spezieller Bürste reinigen, Bohrmehl erneut ausblasen.

Interessante Information: Eine Reinigung mit dem Staubsauger ist nicht ausreichend, da er nicht bis zum Grund des Bohrlochs reinigen kann. Um ein Dübelsystem optimal nutzen zu können, ist die korrekte Vorgehensweise auf der jeweiligen Setzanweisung einzusehen. Für noch mehr Dübelwissen einfach auf unserem Blog vorbeischauen.