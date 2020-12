Besondere Anwendungen erfordern besondere technische Lösungen. Das gilt auch für Druckminderer, die bei hohen Wassertemperaturen eingesetzt werden sollen, beispielsweise in Heizungsanlagen. Auch in diesem Anwendungsbereich ist der Eingangsdruck zu reduzieren und sind Druckschwankungen auszugleichen. Mit zwei Serien (533 H und 5350 H) hat Caleffi zwei spezielle Lösungen an Schrägsitzdruckminderern im Programm und deckt damit mit seinem Produktportfolio eine große Zahl an Anwendungen ab.

Alle Gehäuse bestehen aus entzinkungsfreiem Messing in verschiedenen Werkstoff-Legierungen. Sie entsprechen der UBA-Positivliste für metallene Werkstoffe. Das gilt auch für alle beweglichen Teile. Daneben sind alle Druckminderer nach DVGW zertifiziert.

Kompakte Version für kleinere Anlagen

Die Serie 533 H ist für kleinere Anlagen z. B. in Wohnungen, sowie als Schutzeinrichtung von Warmwasserbereitern ausgelegt. Der eingangsseitige maximale Betriebsdruck liegt bei 16 bar, der ausgangsseitige Druck ist von

1 bis 5,5 bar einstellbar bei einer Werkseinstellung von 3 bar (nur bei der Version 5331 liegt er bei 3,5 bar). Betriebsmedium ist Wasser bis zu einer Temperatur von 80 °C. Die Schrägsitzdruckminderer sind mit und ohne Manometer und in ½“, ¾“ und 1“ lieferbar, alternativ auch mit Überwurfmutter für Kupferrohre von d 15 mm - d 28 mm.

Temperaturbeständige Version für größere Anlagen

Die Serie 5350 H mit Monoblock-Kartusche ist in sechs Dimensionen (½“ bis 2“ AG) mit und ohne Manometer erhältlich. Die Versionen mit Klemmringverschraubung sind von d 15 mm bis d 28 mm verfügbar. Die Filtersieb-Maschenweite beträgt bei den kleinen Dimensionen 0,51 mm und bei den großen 0,65 mm. Die Regelkartusche mit Monoblock-Technik ermöglicht schnelle und unkomplizierte Inspektions- und Wartungsarbeiten. Die Voreinstellung des gewünschten Betriebsdrucks erfolgt über ein Handrad mit Anzeige des Einstelldrucks, der danach automatisch gehalten wird.

Leistungsumfang der Serie 5350 H

Eingangsseitiger maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Ausgangsseitiger Druck: von 1 bis 6 bar einstellbar

Werkseinstellung: 3 bar

Betriebsmedium: Wasser bis zu einer Temperatur von 80 °C

Serie 5351 mit Hochleistungsfilter

Der voreinstellbare Druckminderer für Hauswassersysteme Serie 5351 ist in drei Dimensionen (½“ bis 1“) lieferbar. Diese Serie verfügt über einen Hochleistungsfilter, der einen hohen Schutz der Anlage gegen im Wasser befindliche Verunreinigungen gewährleistet. Der Filter ist in einer durchsichtigen Tasse (aus Kunststoff) untergebracht. So kann der Verschmutzungsgrad jederzeit mit einem Blick kontrolliert, die Kartusche bei Bedarf zur Reinigung leicht entfernt und das verschmutzte Wasser abgelassen werden.

Die Serien für hohe Temperaturen sind auch als Standard-Druckminderer (kompakte Serie 5330 und Serie 5350 für große Anlagen) für einen "Normaltemperaturbereich" (bis 40 °C Betriebstemperatur und max. 25 bar Druck) und in verschiedenen Dimensionen lieferbar. Alle Druckminderer für den Trinkwasserbereich sind DVGW zertifiziert.

Ein Video dazu finden Sie hier.