Pressemeldung

Die neue Wärmepumpe x-change dynamic pro steht für Nachhaltigkeit und hochwertiges Design - dafür wurde sie aktuell gleich doppelt mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet: mit dem IF DESIGN AWARD 2021 und dem Red Dot Award 2021. Durch umfassende Neuentwicklungen bietet die Luft/Wasser-Wärmepumpe beste Leistungswerte bei hoher Effizienz. Bild: Kermi GmbH

Der iF DESIGN AWARD zeichnet Produkte mit herausragendem Design und Relevanz für Wirtschaft sowie Alltag aus. Als besonders nachhaltig arbeitende Wärmepumpe mit funktionalem, zeitlos-klassischem Design für die Außenaufstellung hat die Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro von Kermi diese Kriterien erfüllt. Sie erhielt das iF-Label für Design-Exzellenz.

Auch die Red Dot-Jury hat in diesem Jahr die x-change dynamic pro mit ihrem international anerkannten Siegel ausgezeichnet. Zu den Bewertungskriterien zählen bei diesem Preis unter anderem Innovation, Funktionalität, Langlebigkeit und ökologische Verträglichkeit: Die Wärmepumpe von Kermi überzeugte die Juroren in allen Bereichen - ebenso wie der neue elegante Design-Flachheizkörper Leveo.

x-change dynamic pro: nachhaltige Technologie in zeitlosem Design

Mit der modulierenden Luft/Wasser-Wärmepumpe x-change dynamic pro hat Kermi Nachhaltigkeit und Funktionalität konsequent zu Ende gedacht - ein Grund für die doppelte Auszeichnung des Neuprodukts. x-change dynamic pro ermöglicht eine energieeffiziente Wärmeerzeugung und aktive Kühlung mit nur einem Gerät - bei besten Leistungswerten in puncto Effizienz und COP. Verwendet wird das neue umweltverträgliche Kältemittel R32. Für einen noch nachhaltigeren Betrieb können über die intelligente Regelung außerdem zusätzliche regenerative Energieträger eingebunden werden. Mit ihrem funktionalen, zeitlos-klassischen Design aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Edelstahl fügt sich x-change dynamic pro harmonisch in den Außenbereich moderner Wohnumfelder ein. Die speziell konzipierten Luftaustrittslamellen der Wärmepumpe sorgen dabei für eine optimierte Luftführung und damit für einen enorm leisen Betrieb. Der hohe Vorkonfektionierungsgrad garantiert eine einfache, schnelle Montage und Inbetriebnahme. Die Bedienung ist intuitiv über ein Touch-Display oder per App möglich.



Leveo: energieeffizient mit eleganter Wirkung im Raum

Der horizontale Flachheizkörper Leveo von Kermi ist ein Designobjekt durch und durch, wie aktuell mit der Verleihung des Red Dot Awards bestätigt wurde. Front und Seiten bilden eine durchgehende Oberfläche - die der Formgebung angepasste obere Abdeckung und der Design­Thermostatkopf unterstreichen die elegante Optik. Mit seinen verschiedenen Abmessungen lässt sich Leveo individuell in die Raumgestaltung einbinden. Neben den ästhetischen Ansprüchen ermöglicht die von Kermi entwickelte, effiziente x2-Technologie Energieeinsparungen von bis zu elf Prozent gegenüber herkömmlichen Heizkörpern. Die serielle Durchströmung garantiert zudem einen hohen Anteil an behaglicher Strahlungswärme. Neben dem Modell für den Warmwasserbetrieb ist Leveo auch als rein elektrische Variante erhältlich, die angenehme Infrarot-Wärme spendet. Somit können Besitzer von PV-Anlagen ihren Strom effizient selbst nutzen.