Mit Testo bieten wir Ihnen seit Jahren ein umfassendes Sortiment an spezialisierten Messgeräten für Ihren Bedarf als Installateur. Nun gibt es drei echte Knaller-Angebote – limitiert bis Ende Juni 2024.

Testo 565i Vakkumpumpe – für nur 429,99 Euro zzgl. MwSt

Als Ergänzung zur Kältemittelwaage und den Monteurshilfen gibt es nun eine Vakkumpumpe. Ihr Vorteil: ein vollautomatischer Evakuierungsprozess mit integriertem Haltetest. Somit die weltweit erste Vakuumpumpe für vollautomatische Evakuierungen an Wärmepumpen!

testo 557s - Wärmepumpen-Allrounder-Set - für nur 849,99 Euro zzgl. MwSt

Die digitale Monteurhilfe testo 557s mit großem Grafik-Display, besonders kompakt und zuverlässig dank handlichem Robustgehäuse mit Schutzklasse IP 54

Inkl. Bluetooth und 4-Wege Ventilblock mit 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i und 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i

Die digitale Kältemittelwaage testo 560i mit automatischer und präziser Kältemittel-Befüllung nach Ziel-Überhitzung, -Unterkühlung und -Gewicht dank intelligentem Ventil

Besonders handlich dank kompaktem Gehäuse, niedrigem Gewicht und praktischem Tragegriff

Die digitale Monteurhilfe testo 557s ermöglicht kabellose Messungen und digitale Dokumentation mit großem Grafik-Display. Sie erhalten die digitale Monteurhilfe testo 557s mit 4-Wege Ventilblock, 1 x kabellose Vakuumsonde testo 552i, 2 x kabellose Zangen-Temperaturfühler testo 115i und Füllschlauchsatz 3x 7/16`` UNF und 1x 5/8 UNF.

testo SGT CO Warner – für nur 122,99 Euro zzgl. MwSt

Der testo SGT CO Warner ist ein tragbarer Einweg-Einzelgasdetektor, der die Anwesenheit von giftigen CO in der Umgebung erfasst. Bei Aktivierung überwacht testo SGT die Umgebungsluft kontinuierlich auf das Vorhandensein von CO und warnt den Benutzer vor potenziell unsicherer Exposition durch LED-, Vibrations und akustische Alarme, falls die Gaskonzentration die Alarmsollwerte überschreitet.

Einwegtyp (kein Sensor- oder Batteriewechsel)

Ununterbrochener Betrieb für zwei Jahre

Ausgezeichnete wasser- und staubdichte Struktur

Automatische Überprüfung der Sensorstörung

Leistungsstarker akustischer und vibrierender Alarm

Automatische Protokollierung von 30EA-Ereignissen

