Geberit erweitert ab April 2022 das Sortiment an Mapress Dichtringen. Mit den drei neuen Dichtringen in den Dimensionen d76.1, 88.9 und 108 mm können auch größere Sattdampfanlagen mit dem Mapress Edelstahl-System 1.4401 ausgeführt werden.

Im industriellen Bereich gibt es zahlreiche Anwendungsgebiete mit Sattdampf, die entsprechend große Dichtringe für Rohrdimensionen bis DN 100 benötigen. Ab April 2022 bietet Geberit die Mapress Dichtringe für Sattdampf in drei weiteren Dimensionen an und liefert der Industrie damit eine Lösung für größere Anlagen.



Für die Realisierung von großen Sattdampf- und Kondensatleitungen in der Industrie oder in medizinischen Anlagen ist das Versorgungssystem Geberit Mapress Edelstahl 1.4401 in Kombination mit weißem Fluorkautschuk-Dichtring geeignet. Mit der Sortimentserweiterung sind die Dichtringe von Geberit insgesamt für die Dimensionen d15 bis d108 verfügbar. Ein Umringen des Standard-Fittings ist problemlos möglich, zudem sind die Dichtringe für Temperaturen bis 155 °C und einen Druck bis 500 kPa ausgelegt.