Pressemeldung

Die hohe, schlanke Form des neuen Pio plus ist elegant und platzsparend zugleich. Als durchdachte Heizlösung speziell für kleine Bäder, inklusive einer komfortablen Handtuchhalterung aus Echtholz, gebürstetem oder poliertem Edelstahl, wurde der Badheizkörper nun gleich doppelt international ausgezeichnet – und zwar mit dem iF DESIGN AWARD 2022 sowie dem Red Dot Award 2022. Bild: Kermi GmbH

Das Red Dot Label hat sich international als Qualitätssiegel für herausragende Gestaltung etabliert. Zu den Bewertungskriterien gehören dabei zum Beispiel die Ästhetik, Funktionalität und Innovation. Hier konnten die neuen Bad- und Wohnheizkörper Credo Half round und Pio plus umfassend überzeugen. Die internationalen Experten des iF DESIGN AWARDS beurteilen Idee, Form, Funktion sowie Differenzierung und Wirkung der eingereichten Produkte – und prämierten 2022 auch den Pio plus.

Pio plus: Moderner Wärmekomfort für kleine Bäder

Als hoher, schmaler Kompaktheizkörper strahlt Pio plus Eleganz aus und lässt sich enorm platzsparend installieren – ideal für schmale Nischen in kleinen Bädern. Seine senkrechten Rundrohre stehen dabei im spannenden Kontrast zu einer inklusiven, horizontalen Handtuchhalterung, die individuelle Gestaltungsvarianten ermöglicht: In der Ausführung aus Echtholz (Standard Eiche hell, andere Hölzer möglich) bringt sie einen innovativen Material-Mix und ein Stück Natur in den Raum. Aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl wirkt die Halterung schick und edel. Je nach individueller Raumsituation und optischen Wünschen kann sie in der Höhe frei platziert und symmetrisch oder asymmetrisch montiert werden – ein durchdachtes Gesamtkonzept, das nun zur Auszeichnung mit zwei Design-Preisen führte.

Credo Half round: Offene Form, individuell gestaltbar

Auch der Credo Half round verbindet Ästhetik mit Funktionalität – ein entscheidendes Kriterium bei der Award-Prämierung. Die klassischen Querrohre des Kompaktheizkörpers sind wahlweise links- oder rechtsseitig offen. So entsteht ein moderner Look, der gleichzeitig das Einhängen von Handtüchern besonders bequem und variabel macht. Ein Highlight ist zudem das integrierte, flächige Designelement – erhältlich aus Stahl in verschiedenen Farben oder aus unterschiedlichen Echthölzern, die dem Trend zum Wohnen mit natürlichen Materialien entsprechen. Optional gibt es zudem eine Handtuchscheibe aus Metall, ebenfalls in vielerlei Farbtönen bestellbar. Mit diesen vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten unterstreicht der Credo Half round den persönlichen Einrichtungsstil, integriert sich harmonisch oder setzt individuelle Akzente.