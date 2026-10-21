Korrosion und bakterielle Entwicklung sind völlig natürliche Phänomene in Heiz- und Kühlsystemen.

Diese Störungen führen zur Bildung von Schlammablagerungen, die den Wärmeaustausch beeinträchtigen, die Rohrnetze verstopfen und die Effizienz von Zentralheizungsanlagen deutlich reduzieren – mit erheblichen Mehrverbräuchen als Folge.

Welche Anlagen sind betroffen?

Einfamilienhaus

Wenn sich Ihr Heiz- oder Klimasystem infolge von Verschlammung verschlechtert, sinkt die Leistung von Heizkörpern und Fußbodenheizungen erheblich. Korrosion, die im Leitungssystem häufig unsichtbar bleibt, hat langfristig erhebliche finanzielle Auswirkungen und führt schließlich zu irreversiblen Schäden.

Mehrfamilienhaus / Dienstleistungsgebäude

Instandhalter und Betreiber sind zwangsläufig für die Wartung eines Immobilienbestands und den Komfort der Nutzer verantwortlich.

Die Verschlammung der Kreisläufe zeigt erste Anzeichen von Fehlfunktionen, sobald die gewünschten Temperaturen nicht mehr eingehalten werden. Es ist daher unerlässlich, frühzeitig einzugreifen und das Problem zu beheben, bevor es zu einer Häufung von Störungen und massiven Mehrverbräuchen kommt, die häufig erst zu spät erkannt werden.

Industries

In der Industrie ist Wasser unerlässlich für die Temperaturhaltung oder die Kühlung von Produktionsmaschinen.

Wenn sich die Flüssigkeiten mit Schwebstoffen (MES – Schwebstoffe) anreichern, wird eine Reinigung der Rohrnetze zwingend erforderlich, was mitunter zu Prozessstillständen und zum Austausch von Anlagenkomponenten führen kann.

Die Lösung? Natürlich Drag’eau!

Traditionelle Lösungen wie chemische Reiniger und Magnetfilter sind wenig umweltfreundlich und in der Umsetzung komplex, mit einer hohen Rückfallquote aufgrund ihrer aufwendigen Anwendung.

DRAG’EAU bietet eine All-in-one-Entschlammungsarmatur, die sowohl kurativ als auch präventiv wirkt. Diese nachhaltige, ökologische und vollständig autonome Lösung neutralisiert Korrosion und reinigt die Rohrnetze.

Ohne Wartungsaufwand, ohne chemische Produkte und ohne Verbrauchsmaterialien verlängert die Entschlammungsarmatur DRAG’EAU die Lebensdauer der Anlagen und reduziert den Energieverbrauch.

Von der technischen Vor-Ort-Besichtigung bis zur nachhaltigen Lösung Ihres Problems begleiten Sie unsere Techniker über den gesamten Projektverlauf.

Eine innovative Technologie in 3 Schritten

Schritt Nr. 1: Ablösung und Dispersion von Ablagerungen

Beim Durchströmen der Entschlammungsarmatur DRAG’EAU erfährt das Wasser einen starken VORTEX-EFFEKT, der seine Fähigkeit zur Auflösung von Schlammablagerungen erhöht. Dadurch wird der Biofilm gelöst und die Zirkulation der blockierenden Ablagerungen wieder aktiviert.

Schritt Nr. 2: Auflösung der Schlämme – schonende und progressive Entschlammung

Beim Eintritt in das Gerät werden die Wassermoleküle beschleunigt (Venturi-Effekt) und treten in Resonanz mit den im Kern des Systems integrierten Keramiken. Dieses physikalische Phänomen erzeugt niederfrequente, hochintensive SCHALLWELLEN, die sich sofort im gesamten Rohrnetz ausbreiten. Schwebstoffe und Ablagerungen werden zu extrem feinen Partikeln reduziert, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Der Durchfluss wird schrittweise wiederhergestellt und der Energieverbrauch sinkt.

Schritt Nr. 3: Schutz und dauerhafte Stabilisierung des Rohrnetzes

Die Synergie aus VORTEX-EFFEKT und SCHALLWELLEN wirkt bakteriostatisch: Das Wasser verliert seine Aggressivität gegenüber dem Rohrnetz und verhindert die Vermehrung von Bakterien und Algen. Darüber hinaus bilden die durch die keramischen Elemente angeregte Elektronenaktivität eine homogene, schützende Passivierungsschicht auf den Innenflächen der Rohrleitungen und Anlagenkomponenten. Die Systeme werden stabilisiert, dauerhaft geschützt und ihre Lebensdauer wird deutlich verlängert.