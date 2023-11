Die Mitgliederversammlung der Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie VdZ hat gestern in Berlin Dr. Frank Voßloh (Viessmann Climate Solutions SE) zum neuen Präsidenten gewählt. Dr. Voßloh wurde vom Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) in die VdZ entsandt. Er folgt auf Dr. Michael Pietsch (DG-Haustechnik), der seit 2018 an der Spitze des Verbandes stand. Als neuer Vize-Präsident wurde Michael Hilpert (ZVSHK) gewählt. Hilpert tritt die Nachfolge von Uwe Glock (BDH) an, der aus dem Verband ausscheidet.

Dr. Frank Voßloh, Präsident der VdZ, sagte: “Die VdZ repräsentiert seit 60 Jahren einen kraftvollen Verbund aus Industrie, Fachgroßhandel und Handwerk. In meiner Rolle als neuer Präsident werde ich mich dafür einsetzen, die Interessen der gesamten Wertschöpfungskette zu koordinieren und in zukunftsweisende Verbandspositionen einfließen zu lassen. Denn nur durch gemeinsame Stärke können wir die Energiewende zum Erfolg führen.”

Für die neue Amtsperiode bis 2026 gehören dem Präsidium neben Dr. Frank Voßloh und Michael Hilpert folgende Personen an: Guido Eichel (GVOB), Martin Palsa (VDMA Pumpen + Systeme), Dr. Michael Pietsch (DG-Haustechnik), Karlheinz Reitze (ZVEI) und Michael Scheller (VDMA Armaturen).

Aus dem VdZ-Präsidium ausgeschieden sind neben Uwe Glock, Norbert Borgmann (ZVSHK), Christian Bolsmann (VfW) und Johannes Rump (VDMA Armaturen).