Artur Miruchna, Geschäftsführer der DOYMA GmbH & Co, nimmt den Preis "Produkt des Jahres" des Baugewerbe Magazins in Empfang. Ausgezeichnet wurde die DOYMAfix HP/O in Kategorie 1: "Bau"

DOYMAfix® HP/O vom „Baugewerbe Magazin“ ausgezeichnet

Die DOYMAfix® HP/O, die erste professionelle oberirdische Durchführung für Luft-Wasser-Wärmepumpen, wurde erneut ausgezeichnet. Bei der Leserwahl des „Baugewerbe Magazins“ zum „Produkt des Jahres“ überzeugte die innovative, neue Hauseinführung der DOYMA GmbH & Co und belegte in Kategorie 1 „Bau“ den 1. Platz.

Artur Miruchna, Geschäftsführer der DOYMA GmbH & Co, nahm den Award im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung entgegen. „Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere HP/O in einem derart starken Teilnehmerfeld die Leser des Baugewerbe Magazins überzeugen konnte“, erklärte Artur Miruchna. „Dieser und andere Awards sowie das durchweg positive Feedback von Ausführenden, die unser Produkt gerne verbauen, bestätigt uns in unserem Handeln. Und Sie dürfen gespannt sein: Schon bald wird die DOYMAfix®-Produktfamilie Zuwachs bekommen.“

Innovatives Produkt

Die DOYMAfix® HP/O, die sowohl in Bestandsgebäuden als auch in Neubauten zum Einsatz kommen kann, zeichnet sich durch ein innovatives Design aus und garantiert die einfache, schnelle und sichere Verlegung von Anschlussleitungen für Wärmepumpen. Ein wichtiges Feature der neuen Durchführung ist, dass die Verlegung der Rohre und Kabel getrennt erfolgt. Auch Spannungs- und Steuerleitungen sind voneinander separiert.

Mit diesem einzigartigen System ermöglicht DOYMA die GEG-konforme Sicherstellung der Wärmedämmung – unabhängig von Wandaufbauten und -stärke. Die DOYMAfix® HP/O lässt sich innerhalb kurzer Zeit installieren und die gewerkeübergreifende Montage (Rohbau, SHK und Elektro) schafft größtmögliche Flexibilität im Bauablauf. Die Installation selbst kann von nur einer Person innerhalb kürzester Zeit vorgenommen werden.

Im Auslieferzustand ist die DOYMAfix® HP/O für den Einbau in Wänden mit einer maximalen Stärke von 500 mm geeignet. Dank der innovativen Zwischensegmente, die es als Vierersets im Zubehör gibt, kann das Produkt individuell an Wandstärken mit über 500 mm angepasst werden. Die DOYMAfix® HP/O verfügt über den Nachweis der Luftdichtheit nach EN 12114 und Bewertung nach DIN 4108-2, ist dicht gegen Schlagregen in Anlehnung an EN 1027 und realisiert eine Schalldämmung nach DIN EN ISO 10140-2.

Gasdichtigkeit

Ein weiteres wichtiges Feature ist die Gasdichtigkeit – und damit einhergehend die Möglichkeit der Installation innerhalb des Schutzbereiches bei R290.

Das natürliche Kältemittel R290 (Propan) bietet im Vergleich zu anderen Kältemitteln verschiedene Vorteile. Der Nachteil ist jedoch, dass Propan bei Austritt aus dem Kältemittelkreislauf mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden kann. Im Falle einer Leckage im Außenbereich verhindert die gasdichte DOYMAfix® HP/O, dass sich im Gebäude Propangas ansammeln kann. Die Entstehung einer explosiven Gaskonzentration wird somit verhindert.