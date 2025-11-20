Du suchst eine Aufgabe, in der moderne IT auf echtes Miteinander trifft? Bei uns gestaltest Du nicht nur Systeme, sondern die digitale Zukunft eines wachsenden Familienunternehmens. Wenn Du Technik liebst und einen Arbeitsplatz möchtest, an dem Du wirklich etwas bewirken kannst, dann bist Du bei uns genau richtig!

Bist Du ein IT-Profi mit Herz und Köpfchen, der im Arbeitsalltag mit moderner Technik wirklich etwas bewegen möchte und die digitale Zukunft der DOYMA GmbH & Co aktiv mitgestalten möchte? Dann brauchen wir genau Dich in unserem Team!

Als IT-Administrator übernimmst Du die Verantwortung für eine vielseitige und moderne IT-Landschaft, von der lokalen Infrastruktur bis hin zu innovativen Cloud-Lösungen. Du administrierst, wartest und optimierst unsere Systeme, betreust eigenständig unsere Microsoft-Umgebung inklusive On-Premise- und M365-Diensten (wie Azure, Active Directory, Intune, Exchange Online, Teams, SharePoint und OneDrive). Des Weiteren kümmerst Du Dich um die Virtualisierung auf unserer Hyper-V-Serverlandschaft mit rund 70 VMs und sorgst gleichermaßen für eine reibungslose Storage- sowie Backup-Prozesse mit Veeam und hältst unser Netzwerk (VPN, Router, Firewall, Switche und WLAN) stabil am Laufen. Außerdem setzt Du die Richtlinien im Client Management sicher um, überwachst unsere Systeme via CheckMK und leitest bei Bedarf sofortige Maßnahmen ein. Als freundlicher und lösungsorientierter Ansprechpartner unterstützt Du Deine Kolleginnen und Kollegen im 1st- und 2nd-Level-Support und arbeitest eng mit externen Dienstleistern zusammen. Dabei dokumentierst Du alle Prozesse transparent für das gesamte Team. Auch im wechselnden Bereitschaftsdienst sorgst Du dafür, dass unsere Systeme außerhalb der regulären Geschäftszeiten zuverlässig funktioniert.

Das bringst Du mit:

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe bringst Du eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker für Systemadministration oder ein Informatikstudium mit und verfügst zudem über mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Administration von Windows-Systemen sowie Netzwerken. Du kennst Dich sowohl in der Implementierung als auch in der Nutzung von Microsoft 365 bestens aus, verfügst über Deutschkenntnisse auf mindestens B2-Niveau und überzeugst durch Lernbereitschaft, analytisches Denken, eine schnelle Auffassungsgabe sowie eigenständiges Arbeiten. Du bist kommunikativ, teamorientiert, legst Wert auf den persönlichen Austausch und arbeitest gerne vor Ort.

Unser Angebot für Dich:

Bei uns erwartet Dich nicht nur ein sicherer Arbeitsplatz in einem expandierenden Familienunternehmen, sondern auch ein attraktives Gesamtpaket: Du arbeitest in einer 38-Stunden-Woche mit flexiblen Arbeitszeiten und hast die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Ein Firmenfahrzeug – auch zur privaten Nutzung – steht Dir ebenso zur Verfügung wie ein leistungsorientiertes Vergütungssystem.

Darüber hinaus profitierst Du von zahlreichen Zusatzleistungen wie betrieblichem Kindergeld, Altersvorsorge, vermögenswirksamen Leistungen und einer betrieblichen Unfallversicherung. Unser betriebliches Gesundheitsmanagement inklusive EGYM Wellpass sorgt für Dein Wohlbefinden, ebenso wie unser Business-Bike-Angebot und attraktive Mitarbeiterrabatte über Corporate Benefits.

Ein motiviertes Team, ein familiäres Miteinander mit echter Du-Kultur sowie regelmäßige Firmenevents machen Deinen Arbeitsalltag noch angenehmer. Eine strukturierte Einarbeitung und vielfältige persönliche sowie fachliche Weiterbildungen geben Dir die nötige Sicherheit und Entwicklungsperspektive – für eine erfolgreiche und langfristige Zukunft bei uns.

Du möchtest Dich langfristig weiterentwickeln und Teil eines eingespielten Teams in einem expandierenden Familienunternehmen werden?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!