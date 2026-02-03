03.02.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA - Webinar: Praxiswissen (Muster-) Leitungsanlagenrichtlinie

Am 11. Februar 2026 um 09:00 - 11:00 Uhr und am 9. Juni 2026 um 09:00 - 11:00 Uhr

Brandschutz in Leitungsanlagen ist ein kritischer Faktor für Gebäudesicherheit und die fachgerechte Ausführung von Leitungsanlagen. Die MLAR gibt den Rahmen vor, doch wie setzt man sie korrekt in die Praxis um? In diesem Webinar erfahren Sie, worauf es bei der Planung und Ausführung von Leitungsanlagen ankommt. Lernen Sie typische Fehlerquellen kennen und erhalten Sie praxisnahe Lösungen für sichere Leitungsanlagen. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und bringen Sie Ihre Fragen mit!

