16.10.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA: Wärmepumpen-Know-how mit Qualifikation

4-Tage-Schulung Sachkundiger für Wärmepumpensysteme – Kategorie PE vom 07.12.2026 – 10.12.2026

Sie möchten Ihr Fachwissen rund um Wärmepumpensysteme vertiefen und Ihre Kompetenz nach VDI-MT 4645 offiziell nachweisen? In unserer zertifizierten 4-Tage-ONLINE-Schulung „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme – Kategorie PE“ erhalten Sie fundiertes Wissen für Planung, Errichtung und Betrieb von modernen Wärmepumpensystemen in Ein- und Mehrfamilienhäusern – und werden gezielt auf die offizielle Online-Prüfung vorbereitet.

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Das erwartet Sie:

  • Anerkannte Qualifizierung nach VDI-MT 4645 Kategorie PE
  • Praxiswissen zu Auslegung, Dimensionierung und hydraulischen Konzepten
  • Know-how zu Inbetriebnahme und Dokumentation
  • Mehr Sicherheit bei Planung, Beratung und Ausführung
  • Vorbereitung auf die offizielle Online-Prüfung
  • Qualifikationsnachweis „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“ nach erfolgreicher Teilnahme und bestandener Prüfung
  • Fortbildungspunkte für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)

Sie erhalten Fortbildungspunkte bei der Dena:

  • Wohngebäude: 20 Unterrichtseinheiten
  • Nichtwohngebäude: 20 Unterrichtseinheiten
  • Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA): 20
  • Im Seminarpreis sind die Sonderprintversion der VDI 4645 sowie die Prüfungsgebühr vom Bundesverband Wärmepumpe enthalten. (Keine versteckten Extrakosten.)

Alle detaillierten Schulungsinhalte finden Sie im Anmeldebereich unter diesem Link: Zur Anmeldung

Ihr Mehrwert:

Mit der Qualifikation erweitern Sie Ihr Fachwissen rund um Wärmepumpensysteme und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre tägliche Arbeit – von der Planung und Beratung bis zur fachgerechten Ausführung. Die Sonderprintversion der VDI 4645 sowie die Prüfungsgebühr des Bundesverbands Wärmepumpe sind bereits im Seminarpreis enthalten.

Termine und Teilnahme:

Montag, 07.12.2026: 08:00–16:00 Uhr
Dienstag, 08.12.2026: 08:00–11:00 Uhr
Mittwoch, 09.12.2026: 08:00–11:00 Uhr
Donnerstag, 10.12.2026: 08:00–11:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 998 € netto zzgl. 19 % MwSt.

Teilnehmerzahl: maximal 30 Personen

Die Schulung richtet sich an Techniker, Meister und Ingenieure aus der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- und Elektrotechnik sowie an Fachkräfte mit entsprechender mehrjähriger verantwortlicher Tätigkeit. Lars Keller, Dipl.-Ing. (FH), Ihr Schulungspartner und Referent für VDI 4645 Wärmepumpenanlagen, vermittelt die Inhalte mit langjähriger Praxiserfahrung. Verständlich, anschaulich und direkt anwendbar begleitet er Sie durch die vier Schulungstage bis zur Prüfung.

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DOYMA GmbH & Co
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