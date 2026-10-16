DOYMA: Wärmepumpen-Know-how mit Qualifikation
Sie möchten Ihr Fachwissen rund um Wärmepumpensysteme vertiefen und Ihre Kompetenz nach VDI-MT 4645 offiziell nachweisen? In unserer zertifizierten 4-Tage-ONLINE-Schulung „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme – Kategorie PE“ erhalten Sie fundiertes Wissen für Planung, Errichtung und Betrieb von modernen Wärmepumpensystemen in Ein- und Mehrfamilienhäusern – und werden gezielt auf die offizielle Online-Prüfung vorbereitet.
Das erwartet Sie:
- Anerkannte Qualifizierung nach VDI-MT 4645 Kategorie PE
- Praxiswissen zu Auslegung, Dimensionierung und hydraulischen Konzepten
- Know-how zu Inbetriebnahme und Dokumentation
- Mehr Sicherheit bei Planung, Beratung und Ausführung
- Vorbereitung auf die offizielle Online-Prüfung
- Qualifikationsnachweis „Sachkundiger für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“ nach erfolgreicher Teilnahme und bestandener Prüfung
- Fortbildungspunkte für Wohn- und Nichtwohngebäude sowie Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA)
Sie erhalten Fortbildungspunkte bei der Dena:
- Wohngebäude: 20 Unterrichtseinheiten
- Nichtwohngebäude: 20 Unterrichtseinheiten
- Energieaudit DIN 16247/Contracting (BAFA): 20
- Im Seminarpreis sind die Sonderprintversion der VDI 4645 sowie die Prüfungsgebühr vom Bundesverband Wärmepumpe enthalten. (Keine versteckten Extrakosten.)
Alle detaillierten Schulungsinhalte finden Sie im Anmeldebereich unter diesem Link: Zur Anmeldung
Ihr Mehrwert:
Mit der Qualifikation erweitern Sie Ihr Fachwissen rund um Wärmepumpensysteme und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre tägliche Arbeit – von der Planung und Beratung bis zur fachgerechten Ausführung. Die Sonderprintversion der VDI 4645 sowie die Prüfungsgebühr des Bundesverbands Wärmepumpe sind bereits im Seminarpreis enthalten.
Termine und Teilnahme:
Montag, 07.12.2026: 08:00–16:00 Uhr
Dienstag, 08.12.2026: 08:00–11:00 Uhr
Mittwoch, 09.12.2026: 08:00–11:00 Uhr
Donnerstag, 10.12.2026: 08:00–11:00 Uhr
Teilnahmegebühr: 998 € netto zzgl. 19 % MwSt.
Teilnehmerzahl: maximal 30 Personen
Die Schulung richtet sich an Techniker, Meister und Ingenieure aus der Wärme-, Kälte-, Raumluft-, Sanitär- und Elektrotechnik sowie an Fachkräfte mit entsprechender mehrjähriger verantwortlicher Tätigkeit. Lars Keller, Dipl.-Ing. (FH), Ihr Schulungspartner und Referent für VDI 4645 Wärmepumpenanlagen, vermittelt die Inhalte mit langjähriger Praxiserfahrung. Verständlich, anschaulich und direkt anwendbar begleitet er Sie durch die vier Schulungstage bis zur Prüfung.