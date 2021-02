Rasante Sanierungslösung, die obendrein mit dem Plus X Award ausgezeichnet wurde Fotograf / Quelle DOYMA GmbH & Co

Die Vorstellung der Quadro-Secura® Quick-Produktreihe, der innovativen Hauseinführung für Sanierungsfälle von DOYMA, hat im Markt für Furore und Begeisterung gesorgt. Der Dichtungsexperte aus Oyten hat nicht nur ein komplettes Sortiment dieser Einsparten auf den Markt gebracht, sondern flankierend ein attraktives Einführungsangebot ausgerufen, das nun aufgrund der großen Nachfrage und positiven Resonanz verlängert wird. Händler können sich noch bis zum 30. April 2021 die attraktiven Startersets sichern.



Wer ein Gebäude besitzt, möchte den Wert seiner Immobilie so lang es geht erhalten. Mit der Zeit ändern sich aber die Anforderungen an bestehende Gebäude. Anpassungen an technische Gegebenheiten und moderne Standards werden notwendig. Im Hinblick auf die Erneuerung von Leitungsanlagen bei Bestandsgebäuden verlangt es nach Durchführungssystemen, die auch bei älteren Wandaufbauten eine fachgerechte Abdichtung gewährleisten. Und genau für diesen Anwendungsfall hat DOYMA die Quadro-Secura® Quick-Produktreihe auf den Markt gebracht. Die mit dem PlusX-Award prämierten Einsparten-Hauseinführungen ermöglichen die Sanierung von Leitungsanlagen bei Bestandsimmobilien mit Keller ohne Kenntnis der Wandbeschaffenheit. Dank Easy Fix System können die Hauseinführungen einfach, schnell und sicher von nur einer Person verbaut werden. Neugierig geworden?

Händler können sich nun attraktive Startersets sichern:

Ein Starterset enthält wahlweise:

4 x Quadro-Secura® Quick/X (für Wasser/Energie)

4 x Quadro-Secura® Quick/X (Telekommunikation)

4 x Quadro-Secura® Quick/X (für Glasfaser/Internet)

4 x Quadro-Secura® Quick/O (für Entsorgung)

Dazu gibt es jeweils eine Zwei-Komponenten-Kartuschenpistole gratis dazu!

Für Informationen und Bestellung steht der DOYMA-Außendienst zur Verfügung. Weiterführende Infos gibt es hier: www.doyma.de/produkte/quick-verkaufsaktion

Der Aktionszeitraum behält bis zum 30.04.2021 Gültigkeit.

Alle Informationen rund um die Hauseinführungen des Typs Quadro-Secura® Quick gibt es unter www.doyma.de/produkte/quick-saniert