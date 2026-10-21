Die Quadro-Secura® Quick/H/MAC der DOYMA GmbH & Co ist das neue Allroundprodukt für die einfache und schnelle Einführung von gewellten und glattwandigen Rohren.

Einsparten-Hauseinführung mit vielen Vorteilen

Die DOYMA GmbH & Co erweitert ihr Sortiment um die Quadro-Secura® Quick/H/MAC bei der es sich um eine Produktkombination aus der Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/H und der passenden Quadro-Secura® Adaptermuffe handelt. Hierbei handelt es sich um ein innovatives System, das speziell für die Anforderungen moderner Wärmeversorgung sowie die Sanierung im Bestand vorgesehen ist. Zudem ist die neue Hauseinführung insbesondere für den Leitungseinzug von Wärmepumpenanschlüssen sowie Nah- und Fernwärmeleitungen prädestiniert, da sie sich sowohl für glatte als auch für gewellte Rohrsysteme eignet. Dabei verbindet die Quadro-Secura® Quick/H/MAC ein hohes Maß an Flexibilität mit einer schnellen und unkomplizierten Montage. Denn dank der Adaptermuffe können mit diesem Produkt nun auch größere Rohrdurchmesser zuverlässig abgedichtet werden, da die Produktkombination Quadro-Secura® Quick/H/MAC in DN/OD*** 160/125 bis DN/OD 200/175 erhältlich ist.

Auf diese Weise können die gängigen Rohrsysteme mit Außendurchmessern zwischen 110 bis 125 mm, 130 bis 145 mm und 160 bis 180 mm durch die neue Quadro-Secura® Quick/H/MAC ins Haus eingeführt werden.

Durch das integrierte Hülsrohr ist in Kombination mit der Quadro-Secura® Quick/H/MAC kein zusätzliches Futterrohr vonnöten. So stellt die Produktlösung eine innovative Alternative zum Abdichten von Wärmepumpenrohren dar. Darüber hinaus ist ein Rohrwechsel jederzeit auch nachträglich schnell und einfach möglich.

Gemäß FHRK Merkblat MB101 ist die Quadro-Secura® Quick/H/MAC radonsicher und sowohl gas- als auch druckwasserdicht bis 1 bar. Mit einem mit Dichtflansch nach DIN 18533 (Schwarze Wanne) ausgestattet, eignet sie sich für den Einsatz in den gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (Schwarze Wanne) oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne). Zum Lieferumfang der Quadro-Secura® Quick/H/MAC gehört zudem ein Expansionsharz, welches in die Einsparten-Hauseinführung injiziert wird.

Quick saniert

Die Quadro-Secura® Quick-Produktreihe ist schnell und einfach zu montieren. Dank der Integrated Torque Limiter-Muttern (kurz ITL) wird für die Montage kein Spezialwerkzeug benötigt. Denn die ITL-Muttern scheren ab, sobald das richtige Drehmoment erreicht ist und garantieren so einen optimalen Anpressdruck.

DOYMA hält mit dem Quadro-Secura® Quick-Sortiment für jedes Mauerwerk und alle Abdichtungsarten eine optimale Einführungslösung bereit.

* DN = Diamètre Nominal (Nennweite)

**ID = Innendurchmesser

***OD = Außendurchmesser