Mit der Quadro-Secura® Quick gelingt die Sanierung und die Neuverlegung von Rohren und Kabeln in Bestandsgebäuden auf einfache, aber vor allem sichere Weise.

• Einfachheit in der Montage.

• Flexibilität in der Anwendbarkeit, je nach Leitungsart bzw. Gewerk.

• Kompatibilität zu den gängigsten Wandarten.

• Kompatibilität zu den gängigsten Abdichtungen.

Mehr erfahren