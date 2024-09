Die mit dem Plus X Award prämierte Quadro-Secura® Quick-Produktserie lässt sich – unabhängig von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Art der Abdichtung – in kürzester Zeit, mit minimalem Aufwand und von nur einer Person einbauen. Diese Einspartenhauseinführungen ermöglichen so die einfache Leitungssanierung oder die Neuverlegung von Leitungen – zum Beispiel beim Einzug von Glasfaser.

