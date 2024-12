Selten war eine auf die Zukunft ausgerichtete Preispositionierung so anspruchsvoll wie in der aktuellen wirtschaftlich unsicheren Zeit.



Nachdem unser Preisniveau 2024 gegenüber 2023 unverändert geblieben ist, möchten wir Sie darüber informieren, dass wir ab dem 01.01.2025 die Preise für die Sortimente Curaflex®, Quadro-Secura® und HKD moderat anpassen werden, um auch in Zukunft die gewohnte Produktqualität bieten zu können.

Preislisten 2025