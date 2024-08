Die DANUBEFLATS entstehen aktuell in einer wirklich attraktiven Lage, direkt an der Neuen Donau. Dabei handelt es sich um den höchsten Wohnturm Österreichs, der ein zukunftsweisendes Wohnerlebnis bieten wird. Denn Wiens neue Landmark am Wasser setzt neue Maßstäbe für höchsten Wohnkomfort, handverlesene Services sowie Design und Architektur.

Mit rund 180 Metern Höhe wird der Wohnturm Österreichs höchstes Gebäude dieser Art sein. Für dieses umfangreiche Projekt wurden die Dichtungssysteme der DOYMA GmbH & Co gewählt.

