In Kleinmachnow, am Rande Berlins, gibt es ein spannendes Architekturprojekt: die Triesch Residence von Ray Kappe. Mit seinem Wunsch eine persönliche, statt eine aufgeräumte, nüchterne Moderne zu erschaffen, konnte der Bauherr Lars Triesch für seine Traumimmobilie die Stararchitekten Ray und Finn Kappe aus Los Angeles gewinnen. Das zweigeschossige Gebäude, welches fast ausschließlich aus Holz besteht, verfügt über eine besonders angenehme Akustik. Der moderne Flachbau aus Redwood-Holz, bei dem 2021 der erste Spatenstich erfolgte, wurde 2023 fertiggestellt und ist einmalig in Deutschland.

