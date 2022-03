Pressemeldung

Die Lage und das Selbstverständnis als Familienhotel macht des The Grand Green - Familux Resort in Oberhof zu einem attraktiven Reiseziel Copyright: Rendering Familux-Resort, BAP Architekten

Oberhof ist ein beschauliches Städtchen und liegt am Kamm des Thüringer Waldes. Sportenthusiasten ist die Landstadt als deutsches Wintersportzentrum bekannt. Jedes Jahr zieht es tausende Besucher in die Region. Die große Auswahl an Hotels wird ab Sommer 2022 um ein ganz besonderes Haus erweitert: das The Grand Green - Familux Resort, ein Familienhotel der besonderen Art. DOYMA hat die für den Bau erforderlichen Hauseinführungen geliefert und freut sich zusammen mit den Betreibern über den baldigen Start des Hotelbetriebs.

Die Gegend rund um das The Grand Green – Familux Resort in Oberhof, das in diesem Sommer eröffnen soll, bietet Naturliebhabern fantastische Ausflugsziele und Wintersportlern ein vielfältiges Angebot: vom Skilanglauf bis zum Snowboarden. Im Sommer lädt die wundervolle Natur zum Wandern und Radfahren ein. Die umgebenden Schlösser, Burgen und Museen rund um das Hotel lassen auch in Sachen Kultur keine Wünsche offen.

Das Hotel selber ist ein modernes Haus mit über 105 familiengerechten Suiten und 15 Chalets, die allesamt mit liebevoll gestalteten Details aufwarten. Im Fokus steht die kindgerechte Ausstattung im modernen und behaglichen Design. Der Leitspruch der Familux Resorts wird hier ernst genommen: "Bring your kids & find yourself!"

Gut ausgebildete Kids Coaches kümmern sich auf Wunsch ganztags von Montag bis Sonntag um die kleinen Gäste, während die Erwachsenen in den Genuss einer ausgedehnten Wellness- und Saunalandschaft kommen. Die Kinder können währenddessen in einem mehr als 2.000 m² großen Indoor-Spielbereich mit Kino und Theater sowie einem riesigen Outdoor-Bereich mit Abenteuerspielplatz ausgiebig spielen und toben. Ein Abendessen in der exklusiven Gourmetküche und anschließender Weingenuss in der Vinothek runden einen entspannten und angenehmen Urlaubstag ab.

Die DOYMA GmbH & Co hat für das Bauvorhaben eine Reihe von Einspartenhauseinführungen des Typs Quadro-Secura® E-BP für Wasser, Gas und Telekommunikationsleitungen geliefert. Diese Hauseinführungen, die in noch zu errichtenden Bauwerken aus WU-Beton eingesetzt werden können, sind 1 bar gas- und druckwasserdicht und ermöglichen ein späteres Auswechseln der Leitungen (Relining). Natürlich gewährt DOYMA auch auf dieses Produkt seine einzigartige 25-Jahre-Garantie.

Alle Informationen zum Produkt gibt es hier: Quadro-Secura® E-BP | Quadro-Secura Detail | Quadro-Secura® Hauseinführungen | Bauherrenpakete und Hauseinführungen | Produkte | DOYMA - Weil sicher einfach sicher ist

Alle Infos zur neuen DOYMA-Referenz gibt es hier: DOYMA Referenz Familux-Resort