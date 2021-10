Pressemeldung

Auf der Virtour 2021, dem virtuellen Messeauftritt der DOYMA GmbH & Co wird den Besuchern viel geboten - inklusive digitalem Vergnügungspark Copyright: DOYMA GmbH & Co

Was macht eine gute Messe aus? Attraktiv präsentierte Produkte? Anregende Gespräche? Ja, mit Sicherheit zählt das dazu. Wer eine Messe besucht, möchte aber in erster Linie unterhalten, überrascht und begeistert werden. Und genau das hat sich das DOYMA-Team auf die Fahnen geschrieben und mit der Virtour 2021 eine digitale Erlebniswelt geschaffen, die ihresgleichen sucht.

Auf der Virtour 2021, dem virtuellen Messeauftritt der DOYMA GmbH & Co, die am 3. November 2021 stattfindet, ist für jeden etwas dabei. Natürlich gibt es alle Informationen über neue Produkte, die Sortimente und alle möglichen Anwendungsfälle. Doch das ist noch lange nicht alles. Das DOYMA-Team wartet mit einem bunten Potpourri an Attraktionen auf. Wie wäre es zum Beispiel mit einer virtuellen Runde durch den echten DOYMA-Showroom, oder mit exklusiven Einblicken in die Fertigung? Klingt gut, oder? Garniert wird das Ganze durch einen extravaganten digitalen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und allem was dazu gehört und wer sich als "Tresor-Knacker" versuchen möchte, hat die Möglichkeit exklusive Preise zu gewinnen.

Natürlich steht den Besuchern das DOYMA-Team während der Veranstaltung zur Verfügung und spannende Vorträge gibt es auch. Im eigens eingerichteten Kinosaal geben Experten aus den Bereichen Brandschutz- und Dichtungssysteme ihr Wissen weiter. Bei ihrem Rundgang können die Besucher viele weitere kleine und große Highlights entdecken.

Jetzt anmelden und dabei sein. Registrierung und Teilnahme sind natürlich kostenlos!

Internet: https://doy.ma/virtour