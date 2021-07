Pressemeldung

Brandschutz gilt allgemein als schwieriges Thema, bestehende Vorschriften und Regelungen als undurchsichtig und schwer verständlich. Doch das muss nicht so sein. Die DOYMA GmbH & Co bietet aus diesem Grund die Seminar-Reihe "Summer School 2021" an. In insgesamt fünf Online-Seminaren vermittelt Brandschutzexperte Carsten Janiec sein Wissen: eingängig, fokussiert und praxisnah.

In Online-Seminaren versorgt DOYMA Interessierte regelmäßig mit jeder Menge Brandschutz-Know-how. Aufgrund der hervorragenden Resonanz und des durchweg guten Feedbacks bietet das Unternehmen nun eine komplette Seminarreihe zum Thema Brandschutz an und lädt zur Summer School 2021.

"In insgesamt fünf Seminaren vermitteln wir den Teilnehmern jede Menge Brandschutz-Wissen – beginnend bei den elementaren Grundlagen bis hin zur praktischen Anwendung", erklärt Carsten Janiec, Leitung Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme bei DOYMA. "Die Reihe richtet sich damit an Einsteiger und Fortgeschrittene im Brandschutz, die ihr Wissen systematisieren und ausbauen wollen: Meister, Techniker, Ingenieure, Architekten sowie Fachberater aus dem SHK-Handel, Mitarbeiter ausführender Firmen, Brandschutzbeauftragte und alle anderen, die sich für die Thematik interessieren."

Agenda der DOYMA Summer School 2021

Seminar 1: Brandschutz? Worum geht es dabei eigentlich? Vorbeugender Brandschutz 1 – Einstieg und Grundlagen

Seminar 2: Vorbeugung durch bauliche Maßnahmen! Was ist baulicher Brandschutz? Vorbeugender Brandschutz 2 – Baulicher Brandschutz

Seminar 3: Wie funktioniert Brandschutz durch Sicherheitstechnik und organisatorische Maßnahmen? Vorbeugender Brandschutz 3 – Anlagentechnischer und betrieblich-organisatorischer Brandschutz

Seminar 4: Grundlagen des Bauordnungs- und Bauproduktenrechts für den Brandschutz Rechtsfragen müssen nicht kompliziert sein! Die Basics für den Brandschutz-Praktiker

Seminar 5: Brandschutzanforderungen erfolgreich in der Praxis umsetzen Vom Brandschutzkonzept zum fertigen Werk

Es gibt zwei verschiedene Terminschienen für die Online-Seminare, die für jeweils 1,5 Stunden veranschlagt sind – Diskussions- und Fragerunde inbegriffen.

Der Preis für die Teilnahme liegt bei 189,– Euro. Inbegriffen ist die Teilnahme an der Seminarreihe sowie eine Teilnahmebescheinigung. Übrigens: Für Schnellentschlossene gibt es einen Frühbucherrabatt: Wer sich bis zum 31. Juli 2021 anmeldet, zahlt lediglich 139,– Euro

Hier geht’s direkt zur Anmeldung