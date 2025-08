Am 10. September bequem von zu Hause an unserem kostenlosen Online-Seminar teilnehmen und Expertenwissen zum Thema radonsicheres Bauen generieren.

Heutzutage ist eine gas- und wasserdichte Gebäudehülle nicht nur aus energetischer Sicht entscheidend, sondern auch ein zentraler Grundbaustein für die Langlebigkeit sowie den Werterhalt einer Immobilie. Mehr denn je gewinnt nun auch die Radonbelastung in Wohnräumen und am Arbeitsplatz an Bedeutung. Aus gesundheitlicher Sicht sollte dieser Faktor unbedingt beachtet werden und daher haben sich drei führende deutsche Marken dazu entschlossen, in einem kostenlosen Online-Seminar auf dieses Thema aufmerksam zu machen. KESSEL, SOPRO und DOYMA bündeln ihre Kompetenz und geben Ihnen am 10. September ab 14:00 Uhr einen Einblick in das Thema.

Dabei liegt das Hauptaugenmerk auf dem Expertenwissen zum Thema bauliche Abdichtungsmaßnahmen zum Schutz vor Radon. Im Training informieren die Experten zu relevanten gesundheitlichen und gesetzlichen Hintergründen. Zudem erfahren Sie von den Experten, mit welchen bewährten Maßnahmen und Lösungen ein effektiver Schutz vor Radon erzielt werden kann. Unsere Experten stehen zudem für Ihre Fragen zur Verfügung.

Also melden Sie sich jetzt an und seien Sie optimal informiert.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahmen!