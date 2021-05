Die DOYMA GmbH & Co blickt auf eine mehr als 60-jährige Firmengeschichte zurück. In dieser Zeit wurde das Unternehmen aus dem niedersächsischen Oyten nicht nur zum Synonym für Ringraumdichtungen, sondern überzeugte Handel, Ausführende und Bauherren mit innovativen Produktideen, raffinierten Detaillösungen und einem herausragenden Servic e. Das bewog die Plus X-Award-Jury dazu, DOYMA in diesem Jahr mit dem Sonderpreis "Beste Marke des Jahres" zu ehren. "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung", erklärt René Hartwig, Geschäftsführer von DOYMA. "Zeigt es doch einmal mehr, dass wir als Innovationstreiber stets am Puls der Zeit agieren und für alle aktuellen Herausforderungen im Bauwesen stets die passenden Lösungen liefern."

Der große Erfolg des Unternehmens, das von den geschäftsführenden Gesellschafterinnen Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas geleitet wird, kommt nicht von ungefähr. Vorausschauendes wirtschaftliches Handeln, Produkte von höchster Qualität, eine enorme Kundenorientierung sowie eine vom Unternehmen begeisterte Belegschaft garantieren den Erfolg von DOYMA. "Dass wir als 'Beste Marke des Jahres 2021' ausgezeichnet wurden, ist dem hervorragenden Teamplay bei DOYMA zu verdanken. Alle Kollegen ziehen an einem Strang und das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl ist groß. Das erfüllt mich mit großem Stolz", erklärt Tanja Kraas.

Der Anspruch an die eigenen Produkte ist bei DOYMA hoch und weil das so ist, gibt das Unternehmen mit seiner "25-Jahre-Garantie" ein einzigartiges Garantieversprechen, weit über alle rechtlichen Vorgaben hinaus. "Wir sind von unseren Produkten überzeugt, denn sie wurden alle auf die Bedürfnisse der Ausführenden zugeschnitten", erläutert Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes, die 2020 von der IHK zur Innovationsbotschafterin gekürt wurde. "Bestes Beispiel dafür ist unsere ITL-Mutter, die bei unseren Dichtungseinsätzen des Typs Curaflex Nova® sowie bei vielen Produkten aus unserem Quadro-Secura®-Hauseinführungsportfolio zum Einsatz kommt. Diese speziellen Muttern ermöglichen die drehmomentschlüsselfreie Montage und sparen auf der Baustelle jede Menge Zeit."

Die DOYMA GmbH & Co dankt allen, die diese Auszeichnung erst möglich gemacht haben: der Belegschaft für die unermüdliche Arbeit und das große Engagement sowie Kunden, Lieferanten und Partnern für die gute, erfolgreiche Zusammenarbeit.