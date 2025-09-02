02.09.2025  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA: Innovative Wanddurchführung für Wärmepumpen und Klimaanlagen. Jetzt planen!

Die neue DOYMAfix® HP/O-S ist eine oberirdische Wanddurchführung, die speziell für Luft-Wasser-Wärmepumpen in
Split-Bauweise konzipiert wurde. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften eignet sie sich ebenfalls hervorragend für die Leitungseinführung bei Klimaanlagen.
Für alle Arten von Hauseinführungen gilt – insbesondere bei der erdberührten Durchdringung: Sie müssen gas- und wasserdicht sein.
Hier hat DOYMA für alle Fälle die passende Lösung! Informieren Sie sich jetzt mit der Online-Planungshilfe von DOYMA.

Planung starten

DOYMA GmbH & Co
DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
