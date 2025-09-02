DOYMA: Innovative Wanddurchführung für Wärmepumpen und Klimaanlagen. Jetzt planen!
Die neue DOYMAfix® HP/O-S ist eine oberirdische Wanddurchführung, die speziell für Luft-Wasser-Wärmepumpen in
Split-Bauweise konzipiert wurde. Aufgrund ihrer technischen Eigenschaften eignet sie sich ebenfalls hervorragend für die Leitungseinführung bei Klimaanlagen.
Für alle Arten von Hauseinführungen gilt – insbesondere bei der erdberührten Durchdringung: Sie müssen gas- und wasserdicht sein.
Hier hat DOYMA für alle Fälle die passende Lösung! Informieren Sie sich jetzt mit der Online-Planungshilfe von DOYMA.