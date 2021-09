Pressemeldung

Tanja Kraas (links) und Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes bei der Enthüllung des Schildes der Ihlenfeldtstraße, das ihre Eltern und DOYMA-Gründer Elisabeth und Hans-Ullrich Ihlenfeldt würdigt Copyright: DOYMA GmbH & Co

"Elisabeth Ihlenfeldt und Hans-Ullrich Ihlenfeldt nUnternehmer-Ehepaar, das DOYMA von hier in die Welt brachte und mit viel Menschlichkeit die Oytener Gemeinschaft bereicherte":

Diese Aufschrift trägt das Zusatzschild der heute feierlich eingeweihten Ihlenfeldtstraße im niedersächsischen Oyten. Es stellt eine Hommage an das bekannte und beliebte Unternehmer-Ehepaar Ihlenfeldt dar, das vor über 60 Jahren den Grundstein für die DOYMA GmbH & Co legte und sich seinerzeit für Oyten als Firmensitz entschied.

In einem emotionalen Festakt enthüllten Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes und Tanja Kraas, die beiden Töchter des 2019/2020 verstorbenen Ehepaars Ihlenfeldt, das Straßenschild. Beide Schwestern lenken zusammen mit dem langjährigen Geschäftsführer René Hartwig als geschäftsführende Gesellschafterinnen erfolgreich die Geschicke der DOYMA GmbH & Co und führen die Erfolgsgeschichte ihrer Eltern in zweiter Generation fort.

Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse würdigte während des Festakts die Leistungen der Familie Ihlenfeldt und deren enormes Engagement für die Gemeinde. Geladen waren neben allen aktuellen auch die zukünftigen Nachbarn – die Ihlenfeldtstraße wird nämlich aktuell bebaut – sowie eine Reihe langjähriger DOYMA-Mitarbeiter.

Mit der Ihlenfeldtstraße in unmittelbarer Nähe zum Firmensitz der DOYMA GmbH & Co ehrt die Gemeinde Oyten die DOYMA-Gründer und setzt ein besonderes Zeichen der Verbundenheit zum Unternehmen und den Menschen, die es heute führen.

Internet: www.doyma.de