04.11.2025  Pressemeldung Alle News von DOYMA

DOYMA GmbH & Co auf der HEATEXPO 2025 – Wir gestalten die Wärmezukunft!

Vom 25. bis 27. November 2025 findet in Dortmund die HEATEXPO statt – die europäische Plattform für Themen wie Wärme, Energienetze und Digitalisierung. DOYMA präsentiert sich gemeinsam mit dem NETZ-WERK REGENERATIV und setzt den Fokus auf kalte Wärmenetze. Wir bieten Ihnen Wissenswertes zu den Themenfeldern: Wärmeerzeugung, Netze, Speicher, Digitalisierung, Gesetzgebung, Investitionen sowie Praxisbeispiele. Sichern Sie sich Ihr kostenfreies Ticket – solange der Vorrat reicht. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich zu treffen. 

Ticket sichern

DOYMA GmbH & Co
DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
