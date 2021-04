Die DOYMA GmbH & Co aus Oyten nimmt den Schutz ihrer Mitarbeiter sehr ernst: Generell und natürlich auch in der aktuellen Pandemie. Schon früh wurden deswegen effektive Maßnahmen getroffen, um die Infektionsgefahr im Betrieb zu minimieren. So wurde zum Beispiel in der Fertigung ein Zweischichtsystem eingerichtet und ein Großteil der Beschäftigten in der Verwaltung früh ins Homeoffice geschickt.

"Wir haben zudem ein detailliertes Hygienekonzept verfasst und den Kollegen neben Alltags-, OP- sowie FFP2-Masken auch Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt", erläutert Tanja Kraas, geschäftsführende Gesellschafterin bei DOYMA. "Wir setzen alles daran, unsere Mitarbeiter zu schützen. Aus diesem Grund werden wir ab sofort alle Kollegen, die nicht im Homeoffice tätig sind, wöchentlich auf Covid-19 testen." Dafür wurde nicht nur eine große Menge nasaler sowie Speichel-Schnelltests angeschafft, sondern auch Personal geschult, das die Tests begleitet.

"Auf diese Weise schützen wir unsere Mitarbeiter und stellen gleichzeitig sicher, dass wir den Betrieb bei DOYMA aufrechterhalten und somit unsere Lieferfähigkeit sicherstellen können", ergänzt René Hartwig, Geschäftsführer der DOYMA GmbH & Co. Wir sind uns unserer Verpflichtung als Arbeitgeber bewusst und werden dieser selbstverständlich nachkommen."

"Uns ist es sehr wichtig, unseren Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten", erläutert Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes, geschäftsführende Gesellschafterin bei DOYMA. "Nur gemeinsam können wir diese globale Herausforderung meistern und die Belegschaft regelmäßig zu testen, ist vergleichsweise einfach, hat aber einen großen Effekt. Ich hoffe, dass viele Unternehmer genauso denken."