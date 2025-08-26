Die DOYMA GmbH & Co ist nun mit dem LinkedIn-Kanal DOYMA France präsent. Auf diese Weise stärkt DOYMA das Auftreten auf dem internationalen Markt und sorgt für mehr Nähe zu den Kunden in Frankreich.

Die DOYMA GmbH & Co steht mit mehr als 60 Jahren Firmengeschichte für Expertise in den Bereichen Dichtungs-, Brandschutz- und Wärmepumpeneinführungssysteme.

Ob Industrie-, Gewerbe- oder Privatgebäude, Sie können sich auf die DOYMA-Produkte verlassen. Während DOYMA international tätig ist, liegt der Umsatzschwerpunkt derzeit in der DACH-Region. Von unseren Unternehmensstandorten in Oyten (Deutschland) und Wien (Österreich) aus stellen wir eine umfassende, schnelle und zuverlässige Marktversorgung sicher.

Ein wichtiger Teil unserer internationalen Ausrichtung ist die enge Zusammenarbeit mit dem Fachhandel – im Sinne des dreistufigen Vertriebswegs. Derzeit arbeiten wir mit 17 Kooperationspartnern in 15 europäischen Ländern zusammen, darunter auch Frankreich. Um diesen starken Märkten künftig noch näher zu sein, bauen wir unsere Präsenz gezielt aus.

Ein aktuelles Beispiel dafür ist der neue Kanal DOYMA France, der nun auf LinkedIn aktiv ist.

Unter dem Kanalnamen DOYMA France finden unsere französischsprachigen Kunden ab sofort alle Neuigkeiten zu Produkten, Projekten, Anwendungen, Veranstaltungen und mehr. Das alles erhalten Sie kompakt, verständlich und auf Französisch.

Mit diesem neuen Kommunikationskanal möchten wir den direkten Dialog mit dem französischen Markt stärken, Fachwissen teilen, Netzwerke ausbauen und als verlässlicher Partner für sichere Gebäudetechnik noch sichtbarer werden.

Wir laden alle Fachpartner, Planer, Installateure und Branchenexperten herzlich ein, Teil unserer Community zu werden.

Hier geht es zum DOYMA France LinkedIn-Kanal.