Am 13. März 2025 von 16:30 bis 18:00 Uhr online. Jetzt zum kostenlosen Online-Seminar anmelden und wissen, worauf es bei rund um die Wärmepumpe ankommt.

Die DOYMA GmbH & Co, Experte in der Dichtungs- und Brandschutzbranche, bietet mittlerweile auch ein breites Sortiment im Bereich der Wärmepumpeneinführungen an.

Momentan bietet das Unternehmen gemeinsam mit dem Seminar-Partner Hitz-Köpfe ein kostenloses Online-Seminar an.

Gemeinsam werden Lars Keller Dipl.-Ing. (FH), Hitz-Köpfe und Thomas Wagner, Dipl.-Ing. (FH), DOYMA GmbH & Co die Abdeckung des Anforderungskatalogs gemäß VDI 4645-1 und der gasdichten, GEG-konformen Wärmepumpeneinführungen, thematisieren.

Darüber hinaus gibt es eine soziale Komponente bei diesem kostenlosen Online-Seminar. Wer möchte, kann mit seiner Teilnahme noch etwas für den guten Zweck tun. Mehr zur Veranstaltung finden Sie unter diesem Link: doy.ma/WP-Seminar