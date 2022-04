Pressemeldung

Der Curaflam® MiWo Block wurde 2022 in vier Kategorien mit dem Plus X-Award ausgezeichnet Copyright: DOYMA GmbH & Co

Die Freude bei der DOYMA GmbH & Co ist groß. Schließlich wurden in diesem Jahr gleich zwei Neuheiten von der Jury des Plus X Awards mit dem begehrten Preis ausgezeichnet.

Besonders der Curaflam® MiWo Block punktete bei der Jury, die sich von den Vorteilen dieses Systems beeindruckt zeigte. Das innovative Produkt löst nämlich ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung an unterseitig gedämmten Decken. Bisher war es erforderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine sachgerechte Isolierung der kompletten Decke und schuf unweigerlich Wärmebrücken. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass dank des Curaflam® MiWo-Blocks nun auch Rohrabschottungen unterhalb von dünnen Systemdecken möglich sind. Darüber hinaus hat DOYMA den Curaflam® MiWo Block als einfach zu installierendes Rundumsorglospaket konzipiert, um es den Ausführenden möglichst leicht zu machen. Diese Vorteile überzeugten und brachten dem DOYMA-Brandschutz-Highlight die Auszeichnung in gleich vier Kategorien ein: Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Ebenfalls für Begeisterung bei der Jury sorgte das Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split-Wärmepumpe für Gebäude mit Keller. DOYMA bietet nämlich nicht nur für jede Art von Wärmepumpe, Leitungsart und Abdichtungsform die passende Hauseinführung an. Der Dichtungsexperte aus Oyten hat auch zwei neue Bauherrenpakete für Split-Wärmepumpen auf den Markt gebracht. Diese stellen die regelwerkskonforme Abdichtung der Leitungen sicher – und das mit der DOYMA 25-Jahre-Garantie. Darüber hinaus lassen sich die Produkte schnell und einfach installieren. Das würdigte auch die Jury des Plus X Award und prämierte das Quadro-Secura® Bauherrenpaket Split-Wärmepumpe für Gebäude mit Keller in den Kategorien: High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität.

Die DOYMA GmbH & Co freut sich sehr über die Auszeichnungen und dankt der Jury für ihre Arbeit. Weitere Informationen gibt es unter www.doyma.de