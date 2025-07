DOYMA, die Nr. 1 im Bereich der Wärmepumpeneinführungen gewinnt Plus X Award für die DOYMAfix® HP/O-S

Das Neuprodukt der DOYMA GmbH & Co kann in fünf verschiedenen Kategorien bei der Jury des Plus X Awards punkten. Die DOYMAfix® HP/O-S überzeugt in den Kategorien Innovation, High Quality, Bedienkomfort, Funktionalität sowie Ergonomie.