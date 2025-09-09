Das flexible Futterrohr von DOYMA dichtet zuverlässig Rohrdurchführungen ab, sowohl bei drückendem als auch bei nichtdrückendem Wasser. Es eignet sich perfekt für verschiedene Bauweisen wie Weiße Wanne, Schwarze Wanne oder Elementwände und bietet so vielseitigen Schutz. Die praktische Längenskala und die stabilen Befestigungsösen erleichtern die Montage erheblich.

Curaflex Nova® KFR ist zudem gas-, wasser- und radondicht und besteht aus 100 % recyceltem ABS-Material.

