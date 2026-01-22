In dem kostenlosen Online-Seminar "Brandschutz in Leitungsanlagen" der DOYMA GmbH & Co informieren wir Sie über alle wichtigen Grundlagen und relevanten Informationen. Jetzt anmelden und wertvolles Wissen erlangen.

Der Brandschutz in Leitungsanlagen ist ein oft unterschätzter, zugleich aber äußerst kritischer Bestandteil des baulichen Brandschutzes. Leitungsdurchführungen durch Wände und Decken stellen potenzielle Schwachstellen dar, über die sich Feuer und Rauch im Brandfall schnell ausbreiten können. Daher ist die richtige Planung und für die Vermeidung von Ausführungsfehler elementar. In dem Online-Seminar der DOYMA GmbH & Co gibt Ihnen Carsten Janiec, M.Sc., Leiter Vertriebsmanagement Brandschutzsysteme fundiertes Wissen über rechtliche Anforderungen und Praxis erprobte Lösungen an die Hand. Auf diese Weise erhalten Sie einen strukturierten Überblick über das Thema Brandschutz in Leitungsanlagen.

Am 3. Februar 2026 sowie am 27. April 2026 haben Sie jeweils von 14 bis 15:30 Uhr die Möglichkeit an diesem kostenlosen Online-Seminar teilzunehmen. In jeweils 90 Minuten erhalten Sie einen kompakten, praxisnahen Überblick über die wichtigsten Grundlagen und aktuellen Anforderungen. Das kurze und konzentrierte Format eignet sich ideal für alle, die ihr Wissen effizient erweitern wollen. Das Online-Seminar vermittelt sowohl theoretische Grundlagen als auch konkrete Lösungsansätze aus der Praxis. Zudem wird es auch um baurechtliche Grundlagen wie relevante Vorschriften, Richtlinien und Anforderungen gehen. Dabei spielen auch die Planung und Ausführung von Rohrleitungsdurchführungen eine große Rolle. Des Weiteren werden auch Abschottungssysteme in der Praxis vorgestellt. Hier wird es primär um die Produktlösungen von DOYMA und Zapp-Zimmermann gehen.

Anschließend werden Sie auf die typischen Fehlerquellen aufmerksam gemacht. Der Fokus dieses Online-Seminars liegt darauf, die komplexen Anforderungen für Leitungsanlagen verständlich und übersichtlich darzustellen, um das neu erlernte Wissen direkt auf die reale Bau- und Betriebssituation zu übertragen.

