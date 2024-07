DOYMAfix® HP/O ist die perfekte Lösung für eine sichere und einfache Abdichtung von Rohrdurchführungen bei Wärmepumpeninstallationen. Mit ihrem innovativen System sorgt sie für zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit und Schäden. Einfach in der Anwendung und hochwertig in der Qualität überzeugt die DOYMAfix® HP/O durch ihr schickes Design und Langlebigkeit. Vertrauen Sie, wie die Firma Bohn Haustechnik GmbH & Co. KG auf die bewährte Lösung von DOYMA für Ihre Hauseinführungsprojekte.

