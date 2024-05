Unsere DOYMAfix® HP/O belegte beim BEST OF SHK AWARD der Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer den zweiten Platz in der Kategorie Heizung.



Tobias Meints, Leiter Marketing bei der DOYMA GmbH & Co, hat im Namen der DOYMA GmbH & Co den Award vor Ort auf der Messe ifh/INTHERM in Nürnberg von Maximilian Döller, Chefredakteur bei der Si, freudig entgegengenommen.



Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

Zum Produkt HP/O