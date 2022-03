Pressemeldung

DOYMA stellt auf der ifh/Intherm in Nürnberg aus

Nach langer Zeit steht für DOYMA mit der ifh/Intherm in Nürnberg die erste Fachmesse als Präsenzveranstaltung an. Die Besucher des traditionsreichen Events dürfen sich in diesem Jahr auf eine Reihe von Innovationen aus dem Hause DOYMA freuen. Der Brandschutz- und Dichtungsexperte aus Oyten, stellt Neuheiten aus den Bereichen Brandschutz- und Dichtungssysteme vor.

Besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf der Thematik "Wärmepumpen": Genauer gesagt auf den Hauseinführungen für Wärmepumpen. DOYMA bietet für jeden Wärmepumpen- und Leitungstyp die passende Hauseinführung an – unabhängig davon, ob das Gebäude unterkellert ist oder nicht. Darüber hinaus stellt der Dichtungsspezialist seine beiden neuen Bauherrenpakete für Split-Wärmepumpen vor. Rundumsorglospakete, die Ausführenden und Bauherren das Leben gleichermaßen leicht machen. DOYMA Hauseinführungen und Wärmepumpen

Ebenfalls im Fokus stehen die Themen Sanierung und Leitungseinzug in Bestandsimmobilien. Hier ist die mit dem Plus X-Award prämierte Quadro-Secura® Quick-Produktserie das Produkt der Wahl. Unabhängig von der Beschaffenheit des Mauerwerks und der Art der Abdichtung lassen sich diese Einsparten-Hauseinführungen in kürzester Zeit, mit minimalem Aufwand und von nur einer Person einbauen und ermöglichen so die einfache Leitungssanierung oder die Neuverlegung von Leitungen – zum Beispiel beim Einzug von Glasfaser. Quick-saniert | Neuheiten & Informationen | Produkte | DOYMA - Weil sicher einfach sicher ist

Und auch im Bereich des Brandschutzes hat DOYMA ein neues Produkt: den Curaflam® MiWo Block. Diese Neuheit löst ein bekanntes Problem bei der Leitungsabschottung an unterseitig gedämmten Decken: Bisher war es erforderlich, bei einer deckenunterseitigen Abschottung mittels Brandschutzmanschette Dämmmaterial um die Abschottung herum auszusparen. Dies verhinderte eine sachgerechte Dämmung der kompletten Decke und schuf unweigerlich Wärmebrücken. Darüber hinaus sind mit dem Curaflam® MiWo Block auch Rohrabschottungen unterhalb von dünnen Systemdecken möglich, denn die Mindestdeckenstärke liegt bei 100 mm. Diese Art der Rohrabschottung ist gemäß DIN EN 1366-3, DIN 4102-11 positiv geprüft und wurde 2020 zur Erweiterung der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2182 „Curaflam System XS Pro“ beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin beantragt. Curaflam Manschetten Detail | Curaflam® Manschetten | Brandschutzsysteme | Produkte | DOYMA - Weil sicher einfach sicher ist

Das Team der DOYMA GmbH & Co freut sich auf die ifh/Intherm, endlich wieder Messeluft schnuppern zu können und auf den spannenden Austausch mit den Besuchern in Nürnberg.