Die DOYMA GmbH wird vom 25. bis 27. November 2025 im Verbund mit dem Netzwerk Regenerativ auf der HEATEXPO Messe in Dortmund vertreten sein. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket und seien Sie dabei.

Bei der HEATEXPO handelt es sich um eine Fachmesse in Dortmund, die eine neue europäische Plattform schafft, welche die Wärmeversorgung der Zukunft greifbar macht. Innovative Technologien, praxisnahe Lösungen und richtungsweisende Konzepte stehen bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. Darüber hinaus bringt die Fachmesse Akteure aus Anlagenbau, Infrastrukturdienstleistung, Beratung sowie Energieversorgung zusammen und fördert so in Austausch in der Wärmewende. Im November 2025 öffnet die HEATEXPO ihre Tore zum dritten Mal.

Dabei ist die DOYMA GmbH & Co gemeinsam mit dem Netzwerk Regenerativ mit von der Partie. Unsere Zielgruppen sind insbesondere Stadtwerke, Energieversorger, Industrie, Politik, Projektentwickler, Planungsbüros sowie Forschungseinrichtungen. Aber auch alle anderen Messebesucher mit einem Interesse an der Wärmewende und nachhaltigen Lösungen für die Energiezukunft sind auf unserem Messestand herzlich willkommen. Am Stand 4.E84 präsentiert Ihnen DOYMA im Verbund mit dem Netzwerk Regenerativ innovative Produkte und Lösungen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem DOYMAfix®-Sortiment. Wir stellen Ihnen unser Wärmepumpeneinführungssortiment vor und fassen dabei die DOYMAfix® HP/O und die DOYMAfix® HP/O-S für Split- und Klimageräte ins Auge. Zudem stellen wir Ihnen auch unsere Produkte Quadro-Secura® Quick/O und Quadro-Secura® E-BP-R Max mit Curaflex Nova® Uno für die Hauseinführung von kalte Nahwärmelösungen vor. Neben unseren innovativen Produkten erhalten Sie an unserem Stand fundierte Informationen rund um die Themen Wärmeerzeugung, Netze, Speicher, Digitalisierung, Gesetzgebung, Investitionen und praxisnahe Anwendungsbeispiele.

Die HEATEXPO ist der Treffpunkt für alle, die sich für die Zukunft der Wärme interessieren und diese aktiv mitgestalten möchten. Sichen Sie sich Ihr kostenloses Ticket für die Messe und kommen Sie uns gerne besuchen.