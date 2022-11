Die Spannung steigt, bald geht es los! Die DOYMA GmbH & Co lädt alle Interessierte herzlich zur GET Nord nach Hamburg ein. Diese findet vom 17. bis 19. November 2022 statt und DOYMA ist natürlich auch mit einem Stand vertreten. Sie finden uns in Halle 1 am Stand mit der Nummer 235. Was wir für Sie vorbereitet haben? Nun ja, eine ganze Menge. Neben unseren Neuprodukten aus den Bereichen Brandschutz- und Dichtungssysteme erwartet Sie unsere Praxisstation, an der Sie sich von den unschlagbaren Vorteilen unserer Curaflex Nova® Produktserie überzeugen können. Wer kann den Dichtungseinsatz am schnellsten verspannen? Vielleicht sind Sie es. Finden Sie es heraus und gewinnen sie einen attraktiven Preis. Darüber hinaus können Sie den Curaflam® MiWo Block und die übrigen Highlights aus unserem Brandschutzsortiment in Augenschein nehmen und bei unserem Barista einen guten Kaffee genießen. Wir freuen uns auf Sie! Internet: DOYMA auf der GET Nord 2022. Internet: www.doyma.de