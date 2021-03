Übergabe des Awards bei DOYMA in Oyten: (v.l.n.r) Markus Hirsch, Vertriebsleitung, Frank Erdt, Geschäftsleitung Vertrieb, Frank Große, Roh-/Hochbau + Bauchemie & AT Bauen + Modernisieren Fachhandel der hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG Fotograf / Quelle DOYMA GmbH & Co