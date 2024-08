Fairness First.

Nachhaltige, faire Unternehmen sind im Schnitt erfolgreicher als vergleichbare Unternehmen ohne nachhaltigen Ansatz laut einer Umfrage von McKinsey. Für die DOYMA GmbH & Co ist das Thema Nachhaltigkeit ebenfalls seit Jahren zunehmend in den Fokus gerückt, daher freuen wir uns, dass unsere Bestrebungen mit dem Fairness First Siegel ausgezeichnet worden sind. Das Siegel steht für die Einhaltung sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards.

