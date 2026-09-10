Die Fischbach Gruppe realisiert als Generalunternehmer das umfassende Modernisierungsvorhaben Dortmund Green Living mit 412 Wohnungen und über 27.000 m² Wohnfläche. Für die energieeffiziente Umsetzung nach KfW-55-Standard setzt das Unternehmen bei Heizkörperanschlüssen und der hydraulischen Einregulierung auf die bewährten Produkte und die umfassende Erfahrung von Resideo. Bildquelle: Fischbach Gruppe

Die effiziente Sanierung großer Wohnkomplexe erfordert starke Partnerschaften: Als Generalunternehmer verantwortet die Fischbach Gruppe das umfassende Modernisierungsvorhaben Dortmund Green Living – ein Projekt mit 412 Wohnungen, acht Gebäudeteilen und über 27.000 m² Wohnfläche. Ziel ist die Umsetzung eines energetisch anspruchsvollen KfW-55-Standards, um die Energieeffizienz des Gebäudes im Rahmen der geplanten Sanierungsmaßnahmen zu verbessern. Für die erfolgreiche Realisierung vertraut die Fischbach Gruppe bei den Heizkörperanschlüssen auf Produkte von Resideo und plant, auch bei der hydraulischen Einregulierung auf die Kompetenz des Unternehmens zu setzen.

Der in den 1970-Jahren in Dortmund-Dorstfeld erbaute Wohnkomplex wurde im September 2017 aufgrund von Brandschutzmängeln geräumt. Eine umfassende Sanierung war die einzige Maßnahme, um diesen wieder bewohnbar zu machen. Mit der Umsetzung wurde die Fischbach Gruppe beauftragt, die mit jahrelanger Erfahrung bei Projekten dieser Größenordnung als Generalunternehmer das komplette Modernisierungsvorhaben Dortmund Green Living übernimmt. So soll ein Gebäude entstehen, das auf die Erfüllung des KfW-55-Energieeffizienzstandards ausgelegt ist und das mit seinen 412 Wohneinheiten einen wichtigen Beitrag zur Entlastung des angespannten Dortmunder Wohnungsmarktes leistet.

Bei der Heizkörperinstallation setzte die Fischbach Gruppe auf die Thermostatregler Thera-2 von Resideo. Diese ermöglichen den Nutzern eine einfache Bedienung und lassen sich schnell sowie unkompliziert installieren. Bildquelle: Resideo

Effektive Kooperation für die Komplettsanierung von über 27.000 m2 Wohnfläche

Um aus der seit 2017 ungenutzten Immobilie einen Wohnkomplex nach KfW-55-Standard zu machen, umfassen die energetischen Sanierungsmaßnahmen eine ganzheitliche Dämmung der Gebäudehülle aller acht Gebäudeteile, den Anschluss an eine neue, mit Biomethan betriebene Heizungsanlage mit Kraft-Wärme-Kopplung und die Ausstattung mit modernen Heizkörpern.

Effiziente und komfortable Wärmeversorgung dank modernisierter Heizkörperregelung

Für einen einfachen und schnellen Anschluss dieser neuen Heizkörper in allen Wohneinheiten kommen 2.800 Hahnblöcke sowie Thermostatköpfe von Resideo zum Einsatz. Die Anschlussarmaturen sind leicht zu installieren und werden zur Einregulierung der Heizkörper eingesetzt. Korrekt installierte und einregulierte Heizkörper können zu einem energieeffizienten Heizsystem beitragen. Die Thermostatregler Thera-2 von Resideo sind mit einem flüssigkeitsgefüllten Fühlerelement ausgestattet und unterstützen eine einfache Einstellung der Raumtemperatur. „Mich haben die Produktionsstandards und die Qualität der Heizungs- und Heizkörperarmaturen überzeugt. Das passt gut zu diesem Projekt. Zudem spielte das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der einfache Einbau der Resideo-Produkte eine wichtige Rolle“, berichtet Andreas Nickel, Geschäftsführer der Fischbach Gruppe. „Während der Planung und Umsetzung vor Ort hat sich Resideo als kompetenter, unkomplizierter und kooperativer Ansprechpartner erwiesen. Besonders hervorzuheben ist der intensive Austausch zwischen beiden Unternehmen, der sich unter anderem in gemeinsamen Baustellenbegehungen widerspiegelt.“

Im weiteren Verlauf der Sanierungsmaßnahmen plant die Fischbach Gruppe zudem, Kombi-3-Strangregulierungsventile von Resideo einzubauen, um einen hydraulischen Abgleich in den Strängen umsetzen zu können und so bei entsprechender Planung sowie Installation zu einem verbesserten Betrieb der Heizungsanlage beizutragen. „Resideo verfügt über eine besonders große Kompetenz im Bereich des hydraulischen Abgleichs. Das zeigt sich vor allem anhand des breiten Produktsortiments, das basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung die Durchführung der hydraulischen Einregulierung erleichtert“, so Thomas Braun, Key-Account-Manager bei Resideo.