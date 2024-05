Privathaus, Pension, Grandhotel: Das Victoria-Jungfrau blickt auf eine bewegte, über 150-jährige Geschichte zurück. 1856 erwarb ein junger Geschäftsmann das ehemalige Arzthaus, das malerisch am alleegesäumten Höheweg von Interlaken liegt. Innerhalb weniger Jahre verwandelten die renommierten Architekten Friedrich Studer und Horace Edouard Davinet das Gebäude in ein prachtvolles Refugium für die Wohlbetuchten ihrer Zeit. Zur Jahrhundertwende verband schließlich ein neuer, kuppelgekrönter Mittelbau das Victoria mit dem anliegenden Hotel Jungfrau – und machte das erweiterte Grandhotel endgültig zu einer Schweizer Ikone der Belle Époque. Hier residierten königliche Häupter und Gelehrte, Schriftsteller und Kunstschaffende aus aller Welt, darunter Marc Twain und der Kaiser von Brasilien.

Der Charme dieser Epoche ist noch immer überall im Hotel zu spüren: in den goldenen Spiegeln, den stuckverzierten Räumen und funkelnden Kristallleuchtern. Heute vermengt sich dieses historische Erbe mit zeitgenössischen Designelementen. Die gelungene Kombination aus Tradition und Moderne findet sich im luxuriösen Spa, den drei Restaurants und zwei Bars ebenso wieder wie in den 216 Zimmern und Suiten. Letztere sind großzügig und komfortabel gestaltet: Lichtdurchflutete Räume sowie helle Parkettböden werden hier ergänzt um ein klassisch stilvolles Mobiliar, edle Seidenstoffe und eine harmonisch abgestimmte Farbpalette. Teppiche mit abstrakten Farbmustern setzen dabei immer wieder überraschende Kontraste.

Die Badezimmer sind auf ähnliche Weise gestaltet: Weißer, von hellgrauen Schleiern durchzogener Marmor ist hier stilprägend. In großen Fliesen bedeckt er Wände wie Böden und kommt auch an den Waschtischen zur Anwendung. Seit den umfassenden Renovierungsarbeiten zwischen 2021 und 2023 ist in allen Bädern Madison von Dornbracht verbaut. Die nostalgisch elegante Armatur scheint wie geschaffen für dieses Ambiente: Mit ihrer Formensprache weckt sie Erinnerungen an die Badkultur vergangener Tage, während die Oberfläche in Chrom sich harmonisch in das Gesamtensemble einfügt. Ganz wie das Victoria-Jungfrau selbst verbindet Madison so den Glanz der Vergangenheit mit Wohlgefühl und kontemporärem Luxus.

Von der Terrasse des Grandhotels genießen Gäste einen beeindruckenden Blick auf die Berge. Copyright: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa Fotograf: Gregoire Gardeffe

Weitere Informationen finden Sie unter www.dornbracht.com.