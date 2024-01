2009 eröffnet, umfasst das kleine Bergdorf insgesamt 15 Chalets und drei Villen, umgeben von einer üppigen Flora aus Latschenkiefern, Almrosen und Heidelbeersträuchern. Seit über 200 Jahren sind der Erbhof und die anliegenden Ländereien im Besitz der Familie Oberlader. Beeinflusst von der traditionellen landwirtschaftlichen Nutzung des Areals, spielt ein schonender Umgang mit der Natur auch im Ressortbetrieb eine wichtige Rolle. Das gilt für nachhaltige Energiekonzepte und die Unterstützung regionaler Produzenten ebenso wie für die Ausstattung der Gebäude mit natürlichen Materialien. Die verantwortlichen Gestalter – das Studio W2 Manufaktur und Architekt Ulrich Stöckl – setzten dazu auf Interieurs, die einen rustikalen alpenländischen Stil mit modernem Luxus verbinden. Produkte von Dornbracht kamen dabei sowohl in den drei Villen als auch im öffentlichen Spa-Bereich zum Einsatz.

Villa Etaner: eingebunden in die Natur

Den Anfang macht die Villa Etaner, deren Architektur unmittelbar mit dem Hang verwächst, an dem sie errichtet ist. Lehmverputzte Wände und zahlreiche Holzelemente – wie etwa die Kücheninsel, die aus einem einzigen Baumstamm gefertigt wurde – erzeugen eine warme, einladende Atmosphäre. Im Bad wartet eine Horizontal Shower auf die Gäste: Die Liegedusche mit Massagefunktion wurde von Dornbracht erstmals in einer Doppelausführung für Paare bereitgestellt. Am Waschtisch, der direkt aus einem Fels geschnitten scheint, steht Vaia in Platin gebürstet. Das kühle Finish verschmilzt mit der übrigen Raumgestaltung, die einer Felsengrotte ähnelt. In der oberen Etage wiederum gelangt man ins Schlafzimmer, das bruchlos in ein weiteres Bad übergeht: Vor hohen Glasfenstern findet sich Vaia am Waschtisch und als freistehende Armatur an der Wanne, ebenfalls in Platin gebürstet. Eine Aquamoon-Erlebnisdusche, die eine faszinierende Lichtstimmung erzeugt, komplettiert das Wohlfühlerlebnis vor rauer Naturkulisse.

Villa Wossa: Highlight mit Naturbadeteich

Ähnlich komfortabel und außergewöhnlich präsentiert sich die Villa Wossa, um die herum ein schilfbestandenes Biotop mit Naturbadeteich angelegt ist. Im Inneren prägen Naturmaterialien wie Altholz, Leinen und Stein das Ambiente, das aus einem großzügigen Wohnbereich, einer Almwohnküche und einem Schlafzimmer aus Zirbenholz besteht. Seit 2022 schafft CYO mit dem geometrischen C-Auslauf im offenen Bad einen aufregenden Kontrast zu den groben Strukturen des Waschtischs aus Naturstein. Die Oberfläche in Messing gebürstet (23kt Gold) fügt dem Ensemble eine luxuriöse Note hinzu.

Wilderer Villa: offene, organische Architektur

Die Wilderer Villa am Waldrand überrascht dagegen mit einer organischen Bauweise in drei Flügeln, die ihr Baumhauscharakter verleihen. Durch die breite Glasfront im Erdgeschoss können Gäste die Sicht auf Bergwiesen und dunkle Nadelwälder genießen. Neben dem Hängekamin bildet die imposante Kupferbadewanne ein ansprechendes Duett mit der freistehenden Vaia-Armatur in Dark Platinum gebürstet. Eine Wendeltreppe führt schließlich hinauf in die Schlafbereiche, wo sich Vaia jeweils über ein Becken aus Naturstein beugt. Die Oberflächen in Dark Platinum gebürstet harmonieren unaufdringlich mit den Holzgewölben und haben in den dunklen Astlöchern ihre elegante Entsprechung.

Priesteregg Bad: nachhaltiges Wellnessrefugium

Ein gutes Stück unterhalb der Chalets entstand 2019 zudem ein nachhaltig gestaltetes Wellnessrefugium: Mit seinem bepflanzten Flachdach, dem überdachten Sonnendeck und einem Infinity Pool fügt sich das Priesteregg Bad dezent in die alpine Landschaft ein. Auch hier finden sich verschiedene Dornbracht-Produkte – etwa das Gießrohr für Kneipp-Anwendungen – und tragen ihren Teil dazu bei, Körper und Geist zu beleben.