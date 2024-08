Wie das Motiv eines romantischen Gemäldes liegt die Villa il Gioiello in den Hügeln um Florenz: Mit einem raffinierten Dialog zwischen historischen und modernen Elementen interpretierte das italienische Studio Pierattelli Architetture das altehrwürdige Herrenhaus nun völlig neu. Ergänzt wird das maßgefertigte Interieur durch eine Vielzahl bedeutender Kunstwerke des 20. Jahrhunderts. In Küche und Bädern fügen sich Armaturen von Dornbracht stimmig in das Gesamtkonzept ein.

Zauber der Vergangenheit

Halb verborgen von Bäumen und alten Steinmauern befindet sich die Villa inmitten der toskanischen Hügellandschaft. Pierattelli Architetture gestaltete das Interieur des 700 Quadratmeter umfassenden, jahrhundertealten Gebäudes im Jahr 2024 gänzlich neu. Das Studio hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Zauber der Vergangenheit zu bewahren, aber auch die Anforderungen an ein zeitgemäßes Wohnen zu berücksichtigen. Zudem galt es, der Kunstsammlung des Eigentümers gerecht zu werden, die zahlreiche Werke berühmter Künstler und Bildhauer der Nachkriegsmoderne umfasst, darunter Alighiero Boetti, Ettore Spalletti oder Mario Schifano.

Edle Materialien und maßgefertigte Details

Ursprüngliche architektonische Bestandteile wie die Loggia zum Garten hin oder die hohe Gewölbehalle wurden während der Umbaumaßnahmen erhalten, ebenso wie die zahlreichen Rundbögen. Zugleich veränderte die großzügige Verwendung von Naturmaterialien wie Marmor, Travertin, Teak- und Nussbaumholz das Gepräge der Innenräume subtil. Im Erdgeschoss kontrastieren nun moderne, in creme- und beigefarben gehaltene Sofalandschaften die sakrale Anmutung, die durch das Kreuzgewölbe und den prachtvollen Kamin geschaffen wird. Dieses Spiel der Gegensätze durchzieht das gesamte Interieur: etwa, wenn Pop-Art-Kunstwerke auf altes Holzgebälk treffen oder einzelne Einrichtungsgegenstände unerwartete Farbakzente setzen. Um das Gestaltungskonzept möglichst präzise zu realisieren, sind viele Möbel und Raumelemente von Pierattelli Architetture exklusiv angefertigt worden. In der Bibliothek fällt beispielsweise ein großes, geometrisches Bücherregal mit Seitenwänden aus gebürstetem Messing ins Auge. Im Hauptschlafzimmer beeindruckt eine Treppe aus Nussbaum mit gläserner Brüstung durch ihre Präsenz.

Dornbracht-Armaturen in der Küche und den Bädern

In der klassisch-toskanischen Landhausküche harmonieren Fronten aus dunklem Teakholz souverän mit den Arbeitsplatten aus Marmor und ihren zarten, hellgrauen Texturen. Gemeinsam mit den Edelstahlflächen des imposanten Herds komplettiert Elio in gebürstetem Platin das stilvolle Ensemble. Auch in den Bädern tragen Dornbracht-Armaturen entscheidend zur Raumästhetik bei: Im Hauptbad, wo sich weißer Carrara-Marmor, schwarzgrüner Verde delle Alpi-Marmor und Nussbaumholz abwechseln, kreieren Vaia-Armaturen in gebürstetem Gold (23,9kt) eine dezent luxuriöse Atmosphäre. Die ausgewogenen, elegant reduzierten Formen der Armaturen, die von Sieger Design gestaltet wurden, tragen ihren Teil dazu bei, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Eine freistehende Badewanne und die Erlebnisdusche Aquamoon unterstreichen das mondäne Ambiente. In den übrigen Bädern sind Vaia-Armaturen in Platin gebürstet auf zurückgenommene Weise in die Gestaltung eingebunden und überlassen den Flächen aus edlem Carrara-Marmor die Bühne.

