Dornbracht sucht Servicetechniker (m/w/d) Sanitärtechnik | Hannover
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Technical Service Team einen Servicetechniker (m/w/d) Sanitärtechnik.
Art der Stelle: Vollzeit & unbefristet
Dein Einsatzgebiet liegt im Norden Deutschlands – mit Schwerpunkt auf den Städten Hamburg, Berlin und Hannover sowie den Regionen bis Bremen und Dresden.
Deine Benefits als Servicetechniker (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:
- Arbeiten für eine starke Marke: Werde Teil einer international renommierten Luxusmarke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht – und bring dein technisches Know-how ein
- Dienstwagen inklusive: Für deine Einsätze stellen wir dir ein modernes Servicefahrzeug zur Verfügung - auch zur privaten Nutzung
- Planbare Arbeitszeiten: Genieße einen festen Rhythmus mit vier Tagen Kundeneinsätzen und einem Tag pro Woche im Homeoffice für administrative Aufgaben und Planung. So hast du eine klare Struktur und gleichzeitig Abwechslung in deinem Arbeitsalltag.
- Weiterbildung & Entwicklung: Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch Schulungen und Trainings
- Moderne Ausstattung: Du arbeitest mit hochwertigen und digitalen Tools, die dir den Arbeitsalltag erleichtern. Zusätzlich stellen wir dir einen vollständigen IT-Arbeitsplatz inklusive aller notwendigen Geräte zur Verfügung
- Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Auch privat mobil? Nutze unsere exklusiven Konditionen fürs Bike-Leasing
- Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, ein herzliches Miteinander sowie Zuschüsse zur Altersvorsorge und Gesundheitsangebote
Deine Aufgaben als Servicetechniker (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:
Ziel: Termingerechte und kundenorientierte Begleitung in technischen Sachverhalten im Sinne der Außenwirkung der Marke Dornbracht. Punktuelle Unterstützung in der Region EMEA.
- Terminkoordination mit externen Kunden zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten bei Reklamationen
- Technische Beratung und Begleitung von neuen digitalen Systemlösungen von der Planung bis zur Realisierung (z.B. komplexe Anlagen)
- Unterstützung der Kollegen: innen aus dem Technical Service bei Wartungen, Inspektionen, Fehlerursachenfindung sowie Ableitung von Abstellmaßnahmen
- (De-)Montage von Dornbracht Produkten und Systemlösungen in Kundenausstellungen sowie auf nationalen Messen und Sonderausstellungen. Ggfs. und in Abstimmung auch auf internationaler Ebene
- Koordination von technischen Trainings bei Dornbracht vor Ort für Zielgruppen, wie z.B. Handwerker
- Auf- und Abbau von POS-Systemen
- Berücksichtigung von Terminwünschen seitens Kunden und Eventtermine bei der Organisation der eigenen Tour-Planung
- Kundenbesuche und Betreuung von Installateuren und Unternehmen
Dein Profil als Servicetechniker (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:
- Abgeschlossene Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur oder Anlagenmechaniker, wünschenswert zusätzliche Qualifikation als Meister oder Techniker
- Erste Berufserfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche von Vorteil
- Fließende Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse sind ein Plus
- Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen ERP-Systemen
- Hohe Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands (mindestens 90 %)
- Ggf. internationale Reisebereitschaft
- Umfangreiches Fachwissen in der Sanitär- und Haustechnik
Warum Dornbracht?
Weil du bei uns nicht nur reparierst oder installierst – du arbeitest mit Luxusprodukten, die Maßstäbe in Technik und Design setzen. Du wirst Teil einer starken Marke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht. Bei uns hast du ein Umfeld, das dir Sicherheit, moderne Ausstattung und Raum für deine fachliche Weiterentwicklung bietet.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Dornbracht Group
Frau Dimitra Tingili, Human Capital | Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn | dtingili(at)dornbracht.com