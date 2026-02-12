Dornbracht sucht Outbound Sales Agent (m/w/d) Standort: Stuttgart, Baden-Württemberg
Werde Teil unseres Sales Teams als Outbound Sales Agent (m/w/d) und sei der Treiber hinter dem Erfolg unserer exklusiven Luxusmarke!
Start: ab sofort
Art der Stelle: Vollzeit, unbefristet
Standort: Stuttgart, Baden-Württemberg
Deine Benefits als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:
- Arbeiten für eine exklusive Luxusmarke: Werde Teil einer führenden Luxusmarke und treibe den Vertrieb im deutschen Luxussegment aktiv voran
- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen: Genieße eine ausgewogene Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten und Home Office Option
- Strukturiertes Onboarding: Dein Einstieg wird durch ein umfassendes Onboarding unterstützt, inklusive moderner Ausstattung mit Laptop und Handy, damit du direkt produktiv durchstarten kannst
- Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Nutze exklusive Konditionen für Bike-Leasing, auch zur privaten Nutzung
- Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, Obstkörbe und Wasserspender, harmonisches Miteinander und ein dynamisches Umfeld, Zulage zur Altersvorsorge u.v.m.
Deine Aufgaben als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:
- Leadgenerierung & -bearbeitung: Du gewinnst neue Leads durch Akquise und Produktberatung, qualifizierst und bearbeitest bestehende Leads und sorgst für die passende Zuordnung in Abstimmung mit den Area Sales Manager und das Outbound Sales Team
- Kampagnenmanagement: Du koordinierst und unterstützt Kampagnen zur Leadgenerierung in enger Zusammenarbeit mit Marketing und monitorst deren Erfolg in Abstimmung mit den Area Sales Managern
- Dokumentation & Datenpflege: Du recherchierst und dokumentierst alle relevanten Informationen zur Leadgenerierung und trägst somit aktiv zur Prozessoptimierung bei
- Externe Dienstleister & Angebotserstellung: Du koordinierst externe Dienstleister und erstellst maßgeschneiderte Richtpreisangebote für Endkunden im Produkt-Konfigurator
- Ansprechpartner & Eventunterstützung: Du bist der zentrale Ansprechpartner für die Area Sales Manager und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Messen und Events
Dein Profil als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung im Vertrieb oder Customer Service von Vorteil
- Fließende Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
- Versierter Umgang mit MS-Office und gängigen ERP-Systemen
- Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, lösungsorientiert und kundenfokussiert
- Offene, empathische Persönlichkeit mit Durchsetzungsstärke und Überzeugungskraft
Werde der Antreiber unseres Vertriebserfolgs und spiele eine zentrale Rolle bei der Positionierung von Dornbracht als führende Luxusmarke. Setze neue Impulse, fördere unser Wachstum und hebe unsere Markenpräsenz auf ein exklusives Niveau.
Bist du bereit, deine Expertise in einem anspruchsvollen Umfeld einzubringen?
Dornbracht Group
Frau Dimitra Tingili, Human Capital
Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn | dtingili(at)dornbracht.com