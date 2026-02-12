Dornbracht steht als Premiummarke für Designarmaturen und -accessoires in Bad/Spa und Küche. Hightech und Handarbeit, Design und Digitalität, Standorttreue „Made in Germany“ und globales Handeln vereinen wir in unserem Familienunternehmen. Offenheit für Neues, flache Hierarchien und der ständige Wandel prägen dabei das Miteinander. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben, die Sie in einem engagierten Team angehen. Die Begeisterung für innovative Technologien sowie Manufakturqualität auf höchstem Niveau wird bei uns von mehr als 800 Mitarbeitern tagtäglich gelebt. Du hast eine Leidenschaft für Vertrieb und Luxus-Produkte?

Werde Teil unseres Sales Teams als Outbound Sales Agent (m/w/d) und sei der Treiber hinter dem Erfolg unserer exklusiven Luxusmarke!

Start: ab sofort

Art der Stelle: Vollzeit, unbefristet

Standort: Stuttgart, Baden-Württemberg

Deine Benefits als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:

Arbeiten für eine exklusive Luxusmarke: Werde Teil einer führenden Luxusmarke und treibe den Vertrieb im deutschen Luxussegment aktiv voran

Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Optionen: Genieße eine ausgewogene Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten und Home Office Option

Strukturiertes Onboarding: Dein Einstieg wird durch ein umfassendes Onboarding unterstützt, inklusive moderner Ausstattung mit Laptop und Handy, damit du direkt produktiv durchstarten kannst

Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Nutze exklusive Konditionen für Bike-Leasing, auch zur privaten Nutzung

Nutze exklusive Konditionen für Bike-Leasing, auch zur privaten Nutzung Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, Obstkörbe und Wasserspender, harmonisches Miteinander und ein dynamisches Umfeld, Zulage zur Altersvorsorge u.v.m.

Deine Aufgaben als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:

Leadgenerierung & -bearbeitung: Du gewinnst neue Leads durch Akquise und Produktberatung, qualifizierst und bearbeitest bestehende Leads und sorgst für die passende Zuordnung in Abstimmung mit den Area Sales Manager und das Outbound Sales Team

Kampagnenmanagement: Du koordinierst und unterstützt Kampagnen zur Leadgenerierung in enger Zusammenarbeit mit Marketing und monitorst deren Erfolg in Abstimmung mit den Area Sales Managern

Dokumentation & Datenpflege: Du recherchierst und dokumentierst alle relevanten Informationen zur Leadgenerierung und trägst somit aktiv zur Prozessoptimierung bei

Externe Dienstleister & Angebotserstellung: Du koordinierst externe Dienstleister und erstellst maßgeschneiderte Richtpreisangebote für Endkunden im Produkt-Konfigurator

Du koordinierst externe Dienstleister und erstellst maßgeschneiderte Richtpreisangebote für Endkunden im Produkt-Konfigurator Ansprechpartner & Eventunterstützung: Du bist der zentrale Ansprechpartner für die Area Sales Manager und unterstützt bei der Planung und Umsetzung von Messen und Events

Dein Profil als Outbound Sales Agent (m/w/d) bei der Dornbracht Group:

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation

Erste Berufserfahrung im Vertrieb oder Customer Service von Vorteil

Fließende Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil

Versierter Umgang mit MS-Office und gängigen ERP-Systemen

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise, lösungsorientiert und kundenfokussiert

Offene, empathische Persönlichkeit mit Durchsetzungsstärke und Überzeugungskraft

Werde der Antreiber unseres Vertriebserfolgs und spiele eine zentrale Rolle bei der Positionierung von Dornbracht als führende Luxusmarke. Setze neue Impulse, fördere unser Wachstum und hebe unsere Markenpräsenz auf ein exklusives Niveau.

Bist du bereit, deine Expertise in einem anspruchsvollen Umfeld einzubringen?

Jetzt bewerben

Dornbracht Group

Frau Dimitra Tingili, Human Capital

Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn | dtingili(at)dornbracht.com