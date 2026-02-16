Dornbracht steht als Premiummarke für Designarmaturen und -accessoires in Bad/Spa und Küche. Hightech und Handarbeit, Design und Digitalität, Standorttreue „Made in Germany“ und globales Handeln vereinen wir in unserem Familienunternehmen. Offenheit für Neues, flache Hierarchien und der ständige Wandel prägen dabei das Miteinander. Freuen Sie sich auf abwechslungsreiche Aufgaben, die Sie in einem engagierten Team angehen. Die Begeisterung für innovative Technologien sowie Manufakturqualität auf höchstem Niveau wird bei uns von mehr als 800 Mitarbeitern tagtäglich gelebt.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Technical Service Team einen Kundendienstmitarbeiter (m/w/d) Sanitärtechnik.

Art der Stelle: Vollzeit & unbefristet

Dein Einsatzgebiet liegt im Norden Deutschlands – mit Schwerpunkt auf den Städten Hamburg, Berlin und Hannover sowie den Regionen bis Bremen und Dresden.

Deine Benefits als Kundendienstmitarbeiter (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:

Arbeiten für eine starke Marke: Werde Teil einer international renommierten Luxusmarke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht – und bring dein technisches Know-how ein

Werde Teil einer international renommierten Luxusmarke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht – und bring dein technisches Know-how ein Dienstwagen inklusive: Für deine Einsätze stellen wir dir ein modernes Servicefahrzeug zur Verfügung - auch zur privaten Nutzung

Für deine Einsätze stellen wir dir ein modernes Servicefahrzeug zur Verfügung - auch zur privaten Nutzung Planbare Arbeitszeiten: Genieße einen festen Rhythmus mit vier Tagen Kundeneinsätzen und einem Tag pro Woche im Homeoffice für administrative Aufgaben und Planung. So hast du eine klare Struktur und gleichzeitig Abwechslung in deinem Arbeitsalltag.

Genieße einen festen Rhythmus mit vier Tagen Kundeneinsätzen und einem Tag pro Woche im Homeoffice für administrative Aufgaben und Planung. So hast du eine klare Struktur und gleichzeitig Abwechslung in deinem Arbeitsalltag. Weiterbildung & Entwicklung: Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch Schulungen und Trainings

Wir fördern deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung durch Schulungen und Trainings Moderne Ausstattung: Du arbeitest mit hochwertigen und digitalen Tools, die dir den Arbeitsalltag erleichtern. Zusätzlich stellen wir dir einen vollständigen IT-Arbeitsplatz inklusive aller notwendigen Geräte zur Verfügung

Du arbeitest mit hochwertigen und digitalen Tools, die dir den Arbeitsalltag erleichtern. Zusätzlich stellen wir dir einen vollständigen IT-Arbeitsplatz inklusive aller notwendigen Geräte zur Verfügung Attraktive Bike-Leasing-Konditionen: Auch privat mobil? Nutze unsere exklusiven Konditionen fürs Bike-Leasing

Auch privat mobil? Nutze unsere exklusiven Konditionen fürs Bike-Leasing Das ist für uns selbstverständlich: 30 Tage Urlaub, ein herzliches Miteinander sowie Zuschüsse zur Altersvorsorge und Gesundheitsangebote

Deine Aufgaben als Kundendienstmitarbeiter (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:

Ziel: Termingerechte und kundenorientierte Begleitung in technischen Sachverhalten im Sinne der Außenwirkung der Marke Dornbracht. Punktuelle Unterstützung in der Region EMEA.

Terminkoordination mit externen Kunden zur Durchführung von Instandhaltungsarbeiten bei Reklamationen

Technische Beratung und Begleitung von neuen digitalen Systemlösungen von der Planung bis zur Realisierung (z.B. komplexe Anlagen)

Unterstützung der Kollegen: innen aus dem Technical Service bei Wartungen, Inspektionen, Fehlerursachenfindung sowie Ableitung von Abstellmaßnahmen

(De-)Montage von Dornbracht Produkten und Systemlösungen in Kundenausstellungen sowie auf nationalen Messen und Sonderausstellungen. Ggfs. und in Abstimmung auch auf internationaler Ebene

Koordination von technischen Trainings bei Dornbracht vor Ort für Zielgruppen, wie z.B. Handwerker

Auf- und Abbau von POS-Systemen

Berücksichtigung von Terminwünschen seitens Kunden und Eventtermine bei der Organisation der eigenen Tour-Planung

Kundenbesuche und Betreuung von Installateuren und Unternehmen

Dein Profil als Kundendienstmitarbeiter (m/w/d) Sanitärtechnik bei der Dornbracht Group:

Abgeschlossene Ausbildung als Gas- und Wasserinstallateur oder Anlagenmechaniker, wünschenswert zusätzliche Qualifikation als Meister oder Techniker

Erste Berufserfahrung in der Sanitär- und Heizungsbranche von Vorteil

Fließende Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse sind ein Plus

Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen ERP-Systemen

Hohe Reisebereitschaft innerhalb Deutschlands (mindestens 90 %)

Ggf. internationale Reisebereitschaft

Umfangreiches Fachwissen in der Sanitär- und Haustechnik

Warum Dornbracht?

Weil du bei uns nicht nur reparierst oder installierst – du arbeitest mit Luxusprodukten, die Maßstäbe in Technik und Design setzen. Du wirst Teil einer starken Marke, die für Qualität, Innovation und Ästhetik steht. Bei uns hast du ein Umfeld, das dir Sicherheit, moderne Ausstattung und Raum für deine fachliche Weiterentwicklung bietet.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dornbracht Group

Frau Dimitra Tingili, Human Capital | Köbbingser Mühle 6, D-58640 Iserlohn | dtingili(at)dornbracht.com