Dornbracht optimiert Produktionsstandort in Iserlohn-Sümmern Schlüter-Systems sichert sich zusätzliche Flächen

Dornbracht optimiert im Rahmen seiner Fokussierungsstrategie seinen Produktionsstandort in Iserlohn-Sümmern und hat einen Teil seines Betriebsgeländes an Schlüter-Systems verkauft. In den kommenden Jahren wird Dornbracht auf dem verbleibenden Teil mehrere Millionen Euro in neue Strukturen, Gebäude und Anlagen investieren und damit den Produktionsstandort erheblich modernisieren. Schlüter-Systems sichert mit diesen zusätzlichen Flächen nachhaltig die Zukunftsfähigkeit des Unternehmensstandorts Iserlohn.